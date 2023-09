Foto zeigt 'The Voice'-Coach Shirin David vor ihren Beauty-OPs

Foto zeigt Shirin David vor ihren (bekannten) Schönheitseingriffen

Sie ist Rapperin, Influencerin, TV-Star und mittlerweile Kult: Barbara Schirin Davidavičius besser bekannt als 'Shirin David'. Seit 2014 bastelt die gebürtige Hamburgerin an ihrer Karriere und nur wenige Jahre später ist sie eine der erfolgreichsten und populärsten Musik-Promis Deutschlands und neuerdings auch Coach bei 'The Voice of Germany'

Fette Autos, dicke Lippen, kleines Näschen und viel 'Bling Bling' - vier Zutaten die im Rap als auch bei Shirins bewusst gesetzen Image nicht fehlen dürfen.

Foto zeigt Shirin ohne Beauty-OPs

Umso mehr überrascht die 28-Jährige mit einem Foto aus alten Tagen, das sie am Beginn ihrer Karriere zeigt. Ohne Filler, ohne Beautyeingriffe!

Echte 'Boss Bitch'

Passend zum 'ehrlichen' Foto auch der Text darunter: Throwback to when I had no BBL, no nosejob, no fillers and y’all already called me „plastic and fake“ ???? Ate y’all up since 2014

Egal ob mit Fillers, Ops, Make Up oder sonst etwas, eine echte 'Boss Bitch' bleibt sich stets treu und genau das hat Shirin wie keine zweite, trotz großer Karriere, geschafft