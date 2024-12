Geburtstags-Drama: Jamie Foxx erneut im Krankenhaus

Ein gemütlicher Abend im Kreise der Familie sollte für Jamie Foxx ein freudiges Ereignis werden.

Doch der 57. Geburtstag des Hollywood-Stars nahm eine erschreckende Wendung, als eine heftige Auseinandersetzung in einem Restaurant in Los Angeles (USA, Kalifornien) eskalierte.

Jamie Foxx durch Glasattacke verletzt

Jamie Foxx plante eine entspannte Geburtstagsfeier mit seinen engsten Angehörigen in einem Restaurant in Los Angeles. Der Abend nahm jedoch eine dramatische Wende, als andere Gäste ihn offenbar verbal attackierten. Nach bisherigen Informationen soll der Oscar-prämierte Schauspieler die störenden Gäste höflich gebeten haben, ihn in Ruhe zu lassen. Doch statt einer Entschuldigung flogen die Fetzen – oder vielmehr ein Glas. Dieses traf Foxx mitten ins Gesicht. Die Verletzungen waren so schwer, dass er ärztlich versorgt werden musste. „Er musste genäht werden und erholt sich. Die Polizei wurde gerufen, und der Fall liegt nun in den Händen der Strafverfolgungsbehörden“, erklärte ein Sprecher des Schauspielers gegenüber dem US-Magazin „Page Six“.

Jamie Foxx meldet sich selbst zu Wort

Der Schauspieler, der für seine Rolle in „Ray“ mit dem Oscar ausgezeichnet wurde, zeigte sich später auf Instagram und ließ die Fans wissen, dass er sich nicht unterkriegen lässt. Er schrieb: „Der Teufel ist geschäftig … aber ich bin zu glücklich, um gestresst zu sein.“

Obwohl die Worte Optimismus ausstrahlen, dürfte die Situation dennoch ein herber Rückschlag sein – gerade nach dem schwierigen Jahr, das der Schauspieler hinter sich hat.

Ein Jahr voller Herausforderungen

Jamie Foxx gab erst kürzlich in seiner Netflix-Dokumentation „What Had Happened Was“ intime Einblicke in seine gesundheitlichen Probleme. Im Frühjahr des vergangenen Jahres erlitt er während Dreharbeiten einen Schlaganfall und musste 20 Tage im Koma verbringen. Laut eigenen Aussagen entging er dabei nur knapp dem Tod. Die schwere Erkrankung bedeutete für Foxx eine lange Phase der Genesung, die ihn sogar zeitweise aus der Öffentlichkeit verschwinden ließ. Mit Blick auf diese Ereignisse wirkt jeder Geburtstag für den Hollywood-Star wie ein neuer Anfang.