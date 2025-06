"Halb Österreich im Knast!" – Schöneberger teilt aus

Bei der "Starnacht am Neusiedler See" am Samstagabend machte TV-Moderatorin Barbara Schöneberger (51) einen politischen Seitenhieb.

Barbara Schöneberger führte gemeinsam mit Hans Sigl (55) durch das Event in Mörbisch. Die beiden ließen sich genauso wenig wie das Publikum die Stimmung vom Regen vermiesen. Während Sigl betonte, dass heute musikalisch "für jeden Geschmack" etwas geboten werde, nutzte Schöneberger die Gelegenheit für einen provokanten Spruch über die österreichische Politlandschaft. Mit einem ironischen Hinweis auf den inhaftierten Ex-Minister Karl-Heinz Grasser sagte sie: "Wenn wir Glück haben, auch Jailhouse Rock für Karl-Heinz Grasser." Sigl reagierte prompt mit: "Barbara, bitte." Dann fügte er hinzu, man solle auch René Benko nicht vergessen – woraufhin Schöneberger trocken konterte: "Halb Österreich sitzt im Knast." Starnacht am Neusiedler See

Stars und Promis stimmten sich auf die "Starnacht" ein Der freche Kommentar sorgte zwar für Schmunzeln, aber lautes Gelächter blieb im Publikum aus. Offenbar erwarteten sich die Gäste auf den Tribünen einen musikalischen Abend, keine politischen Sticheleien.