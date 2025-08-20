Alles zu oe24VIP
König Charles Königin Camilla
76 Jahre alt

Insider packt aus: So schlecht steht es um König Charles' Gesundheit

20.08.25, 20:37
Sorge um König Charles - der Sohn von Queen Elizabeth, die Ende 2022 verstarb, ist selbst in einem fortgeschrittenen Alter. Jetzt packt ein Palast-Insider aus, so ernst steht es wirklich um seinen Gesundheitszustand - Charles hat bekanntlich Krebs. 

London – Schock im britischen Königshaus! Seit seiner Krebsdiagnose im Februar 2024 bangt die Welt um König Charles III. (76). Nun äußert sich ein Palast-Insider – und seine Worte könnten dramatischer kaum sein: „Charles weiß, dass sein Ende naht.“

Kräfte schwinden von Tag zu Tag

Der Monarch, der erst 2022 nach dem Tod von Queen Elizabeth II. (†96) den Thron bestieg, zeigt sich zwar weiterhin in der Öffentlichkeit. Doch hinter den Palastmauern soll es ganz anders aussehen: müde, gebrechlich, auf einen Gehstock angewiesen. Offiziell präsentiert sich Charles noch als standhafter Regent – doch Insider sprechen von einem König, dessen Kräfte von Tag zu Tag schwinden.

Charles kann nicht mehr ohne Gehstock

Beim letzten öffentlichen Auftritt zum 80. Jahrestag des V-J Day wirkte der König zwar gelöst, doch Beobachter bemerkten: Sein Zustand scheint mehr Fassade als Realität. Der Gehstock, mit dem er zuletzt immer häufiger zu sehen war, ist längst keine royale Zierde mehr, sondern ein notwendiger Begleiter.

Während das Volk in offiziellen Instagram-Posts idyllische Bilder aus den königlichen Gärten bewundern soll, fragen sich viele Briten längst: Wie lange kann Charles sein Amt noch ausfüllen?

