50. Geburtstag: Angelina Jolie will Hollywood den Rücken kehren

Die Hollywood-Schönheit verrät in einem Interview, dass sie mit ihren Kindern weit weg ziehen möchte - die Traumfabrik sei für sie mittlerweile nur noch ein Albtraum.

Sechs Kinder hat sie: Maddox (23), Pax (21), Zahara (20), Shiloh (19) sowie die Zwillinge Knox und Vivienne (16). Einen Mann gibt es in ihrem Leben nicht mehr. Elf Jahre lang war sie die Traumfrau an der Seite des Traummannes Brad Pitt (61). Ihre Ehe – fünf Jahre davon verheiratet – wurde zur öffentlichen Tragödie. Der Scheidungskrieg zog sich von 2019 bis 2024.

2008, damals hochschwanger, schritt Angelina Jolie (damals 33) mit Pitt (44) noch strahlend über den roten Teppich. Heute blickt sie auf diese Zeit mit Distanz – und einer neuen Perspektive.

Ein neues Kapitel mit 50

Was erträumt sich Angelina Jolie heute, mit 50 Jahren – immer noch faszinierend schön, aber gereifter, gelassener? „Ich freue mich auf das Älterwerden“, sagt sie gegenüber Bild. „In meinen Vierzigern habe ich mich wohler gefühlt als je zuvor. Vielleicht, weil meine Mutter so früh verstorben ist. Alter bedeutet für mich kein Verfall, sondern ein Triumph. Ich habe das Gefühl, jetzt erst richtig in Schwung zu kommen.“

Als „Lara Croft“ schrieb sie 2001 Filmgeschichte, zuletzt glänzte sie 2024 als „Maria Callas“. Sie war „Salt“, die eiskalte Agentin, und „Maleficent“, die verletzte Märchenfigur. Für „Durchgeknallt“ (1999) erhielt sie den Oscar, für „Mr. & Mrs. Smith“ (2005) 20 Millionen Dollar – und eine stürmische Beziehung mit Brad Pitt.

Heute lebt sie mit den Kindern in der früheren Villa von Regielegende Cecil B. DeMille („Die zehn Gebote“) in Los Angeles. Ihr Verhältnis zu Hollywood? Kühl geworden.

„Ich brauche nur meine Kinder – und unsere Pässe.“

Hollywood empfindet sie zunehmend als „oberflächlich“ und „ungesund“. In Kambodscha – dem Herkunftsland ihres Sohnes Maddox – besitzt sie nicht nur ein Haus, sondern auch die Staatsbürgerschaft: „Wenn ich kann, ziehe ich dorthin.“

Brad Pitt wohnt nur fünf Autominuten entfernt. Seit neun Jahren trinkt er keinen Alkohol mehr. Doch die Narben der Trennung sind geblieben. „Es gab Dinge, von denen wir uns erholen mussten“, sagt Jolie. „Wir sind noch immer dabei, unsere Balance zu finden. Ich hatte das Gefühl, ein Jahrzehnt lang nicht ich selbst gewesen zu sein.“

Hollywood-Prinzessin mit Schattenseiten

Jolie ist im Sternzeichen Zwilling geboren – „Wir haben zwanzig Gesichter“, sagt sie selbstironisch. Ihr Vater: Oscar-Preisträger Jon Voight (86), bekannt aus „Asphalt-Cowboy“. Ihr Taufpate: der österreichische Schauspieler Maximilian Schell (†). Mit 14 war sie bereits Model, rebellisch, magersüchtig – und mit Todesgedanken konfrontiert. „Ich wurde Schauspielerin, weil es der Traum meiner Mutter war“, erzählt sie.

Sie liebte Männer und Frauen. Ihre Ehe mit Musiker Billy Bob Thornton war kurz, intensiv – sie trug damals eine Phiole mit seinem Blut um den Hals. Angelina Jolie war nie nur eine Rolle. Sie war UN-Sonderbotschafterin, Aktivistin, Mutter, Ikone – und auch Patientin.

Mit 38 ließ sie sich vorsorglich Brüste und Eierstöcke entfernen. Die genetische Diagnose: 87 Prozent Krebsrisiko. Ihre Mutter, Großmutter und Tante starben an der Krankheit. Heute wirkt Jolie zart – gerade einmal 1,69 Meter groß – aber voller innerer Stärke.

Tattoos als Wegweiser der Seele

Jolies Körper erzählt Geschichten. Ihre Tattoos gleichen philosophischen Fußnoten: „Ein Gebet für das Wilde im Herzen, das in Käfigen lebt“ oder auf Latein „Quod me nutrit, me destruit“ – „Was mich nährt, zerstört mich.“ Sie ist eine Kämpferin.