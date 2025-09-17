Alles zu oe24VIP
Cardi B und ihr Partner Stefon Diggs
© Getty Images

Live im TV

Ausgeplaudert! Cardi B ist zum 4. Mal schwanger

17.09.25, 15:37
Teilen

Die Rapperin überraschte mit süßen Neuigkeiten: Sie erwartet gemeinsam mit ihrem neuen Partner Stefon Diggs ihr viertes Kind. 

Überraschende Baby-News aus den USA: Rapperin Cardi B (32) erwartet erneut Nachwuchs. Allerdings nicht mit ihrem Noch-Ehemann Offset (33), sondern mit ihrem neuen Partner, dem Football-Profi Stefon Diggs. In der TV-Show CBS Mornings ließ die Musikerin die Bombe platzen: „Ich bekomme ein Baby mit meinem Freund Stefon“, sagte sie strahlend.

Familienzuwachs trotz Scheidungstrubel

Mit Offset hat Cardi bereits drei Kinder – Tochter Kulture (7), Sohn Wave (4) und Nesthäkchen Blossom, das erst im September 2024 zur Welt kam. Die Scheidung von Offset ist allerdings noch nicht rechtskräftig, was die Situation etwas kompliziert macht. Doch die „Please Me“-Interpretin zeigt sich optimistisch: „Ich bin glücklich, ich fühle mich wohl“, betonte sie.

 


 

Karrierestress und Privatleben

Ganz einfach ist das Timing nicht: Cardi steckt mitten in der Promotion für ihr neues Album, gleichzeitig läuft das Scheidungsverfahren. Trotzdem glaubt sie fest an die neue Beziehung. „Mein Freund und ich unterstützen uns gegenseitig sehr. Ich finde, wir sind wirklich großartig, wir sind die Besten in dem, was wir tun“, schwärmte die Rapperin.

Beziehung noch frisch

Cardi und Stefon Diggs sind noch nicht lange offiziell ein Paar. Erst im Frühjahr 2025 traten die beiden beim Coachella-Festival erstmals gemeinsam auf. Dass nun ein Baby unterwegs ist, überrascht umso mehr. Selbst ihre Eltern, verriet Cardi, seien bisher noch nicht informiert.

