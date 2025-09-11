Süße Überraschung! Beliebte ORF-Moderatorin ist schwanger

Süße News aus dem Küniglberg! Die Moderatorin Fanny Stapf ist schwanger, wie sie bei der ORF-Programmpräsentation am Donnerstagabend bekanntgab.

Kurz nach den Eröffnungsworten sorgte Stapf gleich einmal für eine Überraschung. "Wir dürfen Sie heute zu viert durch diesen Abend bringen", kündigte sie grinsend auf der Bühne an.

Die zunächst verwirrende Botschaft löste sie direkt auf: "Falls sie sich fragen, ob sich die junge Frau verzählt hat, nein, ich habe aktuell einen jungen Mann an Bord".

Großes ORF-Event

Wenn der ORF zur großen Programmpräsentation und der Verleihung der "ORF-Awards" lädt, trifft sich die Branche am Mediencampus - so wie auch heute Abend. Auffällig war das auch in der letzten ZIB am Mittwochabend, als Tarek Leitner zwei ORF-Korrespondenten bei sich im Studio sitzen hatte - und nicht, wie üblich - live zu ihnen zugeschaltet war.

Da kündigte er bei den Fernseh-Zuschauern an: "Unsere Korrespondenten sind wegen einer Konferenz derzeit in Wien." Bei dieser Konferenz handelt es sich offenbar um die Programmpräsentation - das Großevent findet am Küniglberg statt.

JJ-Auftritt

Für Gänsehautmomente sorgte unter anderem ESC-Sieger Johannes "JJ" Pietsch mit einem Live-Auftritt. Und ganz nebenbei sorgte auch Fanny Stapf für einige grinser im Publikum. Die 34-jährige Moderatorin kennt man vor allem aus der "ZIB Zack Mini" und durch Social-Media-Videos des ORF.