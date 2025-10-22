Alles zu oe24VIP
Axl Rose


Technik-Probleme

Axl Rose rastet bei Guns N' Roses-Show in Buenos Aires aus

22.10.25, 08:44
Bei einem „Guns N’ Roses“-Konzert in Buenos Aires verlor Axl Rose völlig die Beherrschung – technische Probleme sollen der Auslöser gewesen sein.

Am Samstag brachte ein Technik-Fehler den „Guns N’ Roses“-Frontmann Axl Rose im Estadio Tomás Adolfo Ducó in Buenos Aires zum Kochen. Während der Performance des Klassikers „Welcome To The Jungle“ trat der Sänger mehrfach in Richtung Schlagzeug und ließ seiner Wut freien Lauf.

Der Ausraster richtete sich jedoch nicht gegen Schlagzeuger Isaac Carpenter, der hinter den Drums saß. Vielmehr sorgten Konzert-Umstände für den emotionalen Ausbruch des Rockers. Augenzeugen berichteten, Rose habe sein Mikrofon mit voller Wucht auf die Bühne geworfen.

Ursache war Technik-Panne

Einige Tage nach dem Vorfall wurde die Ursache bekannt: Laut einer dem Musiker nahestehenden Quelle habe es Probleme mit den In-Ear-Monitoren gegeben. Rose konnte demnach nur die Percussion-Instrumente hören – sonst nichts.

Axl Rose

Rockstar Axl Rose: Klage wegen Vergewaltigung.

© APA/AFP/Alejandro MELENDEZ

Trotz des Zwischenfalls feierte das Publikum den Sänger frenetisch. Nach wenigen Minuten beruhigte sich Rose wieder, die Techniker behoben die Probleme rasch – und die Show konnte weitergehen.

