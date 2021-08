Vater Jamie soll jahrelang den Großteil ihres Vermögens unterschlagen haben.

Britney Spears kommt endlich frei. Jamie Spears, der Vater der Popsängerin, hat in einer Gerichtserklärung seinen Rücktritt als Vormund in Aussicht gestellt. Zum richtigen Zeitpunkt werde er dies tun, heißt es im am Donnerstag beim Superior Court in Los Angeles eingereichten Dokument, das von US-Medien veröffentlicht wurde.

Die Sängerin steht seit 2008 unter der Vormundschaft ihres Vaters, nachdem sie wegen privater und beruflicher Probleme psychisch zusammengebrochen war. Zunächst verwaltete Jamie Spears das Vermögen und private Anliegen seiner Tochter. 2019 trat er kürzer, blieb aber für die Finanzen zuständig. Um die persönlichen Belange der Sängerin, darunter medizinische Anliegen, kümmert sich als Mit-Vormund Jodi Montgomery.

Millionen mit Britney verdient

Jamie Spears ist nicht nur seit 13 Jahren der Vormund seiner Tochter, sondern verdiente auch mit Britney

Monatlich: Jamie Spears soll sich für seine Dienste pro Monat rund 16.000 Dollar überwiesen haben plus 2.000 Dollar extra für Barausgaben. Und das seit 13 Jahren! Denn so lange ist er schon in seiner Rolle wirkend.

Las Vegas: Für Britney Spars Las-Vegas-Shows habe Jamie rund 1,5 Prozent der Totaleinnahmen kassiert. In etwa 2,1 Millionen Dollar.

Femme Fatale - Tour: Für diese Konzertreihe habe Papa Spears mit rund 500.000 Dollar mitgeschnitten.

Die Sun zitiert nun Rechtsexperten, wonach Britneys Vater einen großen Teil ihres Vermögens unterschlagen haben könnte. Die Rede ist dabei von 80 bis 90 Prozent des Einkommens, die Jamie am Gericht vorbeigeschleust haben soll.

Auch Britneys Mutter Lynne soll die die Situation ihrer Tochter schamlos ausgenutzt haben und insgesamt 1,7 Millionen Euro abgezogen haben. So kam Britney jahrelang für das Herrenhaus in Louisiana inklusive Stromrechnungen und Reinigungsdienst auf.