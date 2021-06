Sängerin Britney Spears schickt wieder seltsame Botschaften auf Instagram.

Britney Spars teilt mal wieder Tanzvideos von sich auf Instagram. Dass sie die Bewegungen beherrscht wie kaum eine andere, steht außer Frage. Und doch muten die Clips seltsam an. In einem tief ausgeschnittenen Body in knallpink dreht sich die Pop-Sängerin, wirkt fahrig und nervös. Einige User kommentieren besorgt: " Britney , geht's dir gut?"

Britney, was willst du uns DAMIT sagen?

Auch das Outfit in Schlangenoptik wirft Fragen auf. Denn Britney kommentiert dazu: "Ich hab bei den VMAs eine Schlange gehalten, doch nun beschlossen selber eine zu werden. (...) Bleibt gesund und passt auf die Schlange auf!" Viele Fans sind sich einig: Das kann nicht Britney selber geschrieben haben...

Vormundschaft von Britney

Im Februar war eine "New York Times"-Dokumentation erschienen, in der Spears' Vormundschaft, die ihr Vater James Spears innehat, hinterfragt wird. Die Dokumentation hatte sich auch damit befasst, wie Spears seit Beginn ihrer Karriere etwa in Interviews behandelt wurde. In amerikanischen wie auch deutschen Medien hatte es unzählige Mutmaßungen über ihre sexuelle Unschuld, ihren angeblichen Niedergang im Jahr 2007 und Scherze über ihre Glatze gegeben.