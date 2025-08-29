Countdown zur Hochzeit: Selena Gomez feiert heißen Polterer in Mexiko

Die Schauspielerin und Sängerin gibt auf Instagram intime Einblicke in ihren Mädelsurlaub, der gleichzeitig auch ihr Junggesellinnenabschied war.

Strahlender Himmel, endloser Sandstrand und jede Menge gute Laune – Selena Gomez gönnte sich kurz vor der Hochzeit ein rauschendes Fest. Die 33-jährige Sängerin und Schauspielerin reiste mit ihren engsten Freundinnen nach Cabo San Lucas, um ihren Junggesellinnenabschied gebührend zu feiern.

Mehr lesen:

Auf Instagram ließ sie ihre Fans an den Feierlichkeiten teilhaben: Mit einem weißen Bikini, sommerlichen Kleidern und einem Schleier mit der Aufschrift „Bride to be“ machte sie unmissverständlich klar, dass sie bald vor den Traualtar treten wird.

Romantik und Partystimmung am Strand

Das Wochenende war randvoll mit besonderen Momenten – darunter ein elegantes Dinner am Strand bei Kerzenschein, eine ausgelassene Bootsfahrt sowie ausgelassene Stunden mit traditioneller Mariachi-Musik. Die Fotos zeigen eine gut gelaunte Selena, die den neuen Lebensabschnitt sichtbar voller Vorfreude erwartet.

Auch Benny Blanco ließ es krachen

Während Selena in Mexiko feierte, verbrachte ihr Verlobter Benny Blanco (37) sein eigenes Junggesellenabschieds-Wochenende in Las Vegas. Der Musikproduzent sprach von einer „unvergesslichen Zeit“ – inklusive luxuriösem Dinner mit Skyline-Blick, entspannten Stunden im Spa, das er als „heilendsten Ort der Welt“ bezeichnete, und kulinarischen Highlights wie Kaviar.

Countdown zur Traumhochzeit

Benny Blanco hatte im vergangenen Winter um Selenas Hand angehalten. Seither fiebern die Fans auf die Hochzeit hin. Gomez selbst zeigte sich zuletzt überwältigt von ihren Gefühlen: „Ich könnte nicht aufgeregter sein. Ich habe mich noch nie bei etwas so sicher gefühlt“, schwärmte sie in einem Interview.

Für die einstige Disney-Darstellerin markiert die bevorstehende Hochzeit einen der wichtigsten Schritte in ihrem Leben – und nach dem ausgelassenen Junggesellinnenabschied scheint Selena mehr als bereit für den großen Tag.