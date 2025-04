Demi Moore wurde zur "Schönsten der Welt" gekürt

Die Schauspielerin ziert gerade ein wichtiges Magazin-Cover nach dem anderen. Ihr Comeback gibt Hoffnung.

Schauspielerin Demi Moore ziert mit 62 Jahren das Cover des "People" Magazins. Es ist noch dazu die Ausgabe der "Schönsten Menschen der Welt". Im Interview zeigt sich Demi Moore nicht nur äußerlich in Bestform – sie gewährt auch überraschend persönliche Einblicke in ihren Weg zu mehr innerer Zufriedenheit. Die Schauspielerin, die einst mit Bruce Willis verheiratet war, spricht offen darüber, wie lange es gedauert hat, Frieden mit ihrem eigenen Spiegelbild zu schließen.

Der lange Weg zur Selbstliebe

„Ich bin noch nicht am Ziel, aber ich fühle mich heute wohler in meiner Haut als je zuvor“, sagt sie mit entwaffnender Ehrlichkeit. Der Weg dahin war jedoch steinig. Moore erinnert sich an Zeiten, in denen sie sich selbst unter enormen Druck setzte – angetrieben vom Wunsch nach äußerlicher Perfektion. „Ich habe absurde Dinge getan – etwa mit dem Fahrrad über 40 Kilometer von Malibu zu den Paramount Studios zu fahren“, berichtet sie. Ihr Fokus lag früher fast ausschließlich auf der Optik. Heute haben sich ihre Prioritäten verschoben: Gesundheit, Lebensqualität und Langlebigkeit stehen nun im Vordergrund.





Ein neues Körpergefühl

Die Schauspielerin beschreibt eine tiefgreifende Veränderung in der Beziehung zu ihrem Körper. Wo früher Strenge und Selbstkritik herrschten, hat heute Achtsamkeit Einzug gehalten. „Früher war ich gnadenlos zu mir selbst und meinem Körper gegenüber fast feindselig. Ich habe ihn wie einen Gegner behandelt“, gesteht sie. Heute vertraue sie ihrem Körper, höre auf dessen Signale – ob Hunger oder Durst – und empfinde viel weniger Angst. „Früher dachte ich, mein Körper würde mich im Stich lassen. Jetzt sehe ich ihn als Partner.“

Morgenroutine

Demi Moore hat sich auch im Alltag neue Rituale geschaffen, um Körper und Geist in Einklang zu bringen. Ihren Tag beginnt sie mit einer kurzen Meditation und ein paar Zeilen im Journal. Sie achtet auf eine ausgewogene, nährstoffreiche Ernährung, verzichtet auf Fleisch – mit Ausnahme von Eiern – und hat für sich erkannt, welche zentrale Rolle guter Schlaf für ihr Wohlbefinden spielt.

Der einstige Hollywood-Star zeigt sich heute reflektierter denn je – und sendet eine klare Botschaft: Wahre Schönheit beginnt mit Selbstakzeptanz.