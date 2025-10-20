Ex-Mann mit Fremdgeh-Vorwürfen gegen Jennifer Lopez: "Du bist das Problem!"

Der Ex-Mann der Sängerin behauptet jetzt, dass sie während der Ehe fremdgegangen sei, nachdem J.Lo in einem Interview emotional wurde.

Nach den jüngsten Aussagen von Jennifer Lopez, in denen sie betonte, von ihren Ex-Partnern nie wirklich geliebt worden zu sein, schlägt nun ihr erster Ehemann Ojani Noa zurück. In einem öffentlichen Statement, das er auf seinem Instagram-Account veröffentlichte, wirft der 51-Jährige seiner Ex-Frau Untreue vor – und geht mit deutlichen Worten auf sie los: "Du bist das Problem."

In einem Interview mit Howard Stern erzählte Jennifer Lopez kürzlich, dass sie im Laufe ihres Lebens das Gefühl hatte, nie wirklich geliebt worden zu sein. „Es liegt nicht daran, dass ich nicht liebenswert bin – es liegt daran, dass sie nicht in der Lage dazu sind. Sie haben es einfach nicht in sich“, so die 56-jährige Sängerin und Schauspielerin. Diese Aussagen scheinen Ojani Noa, der von 1997 bis 1998 mit Lopez verheiratet war, tief getroffen zu haben.

Noa: "Hör auf, uns schlechtzumachen"

In seinem langen Statement auf Instagram schießt der Produzent gegen seine Ex-Frau und wirft ihr vor, mehrfach in ihrer Ehe fremdzugehen. „Du wurdest ein paar Mal ‚geliebt‘. Du warst viermal verheiratet und hattest zahllose Beziehungen dazwischen. Du hattest auch gute Beziehungen – mich zum Beispiel“, erklärt Noa. Er betont, dass er in der Zeit ihrer Ehe mit ihr in Hollywood gezogen sei, um ihre Karriere zu unterstützen – und dafür sogar seine Familie und Freunde zurückgelassen habe.

Doch laut Noa sei es nicht er, der das Problem darstelle. Im Gegenteil: „Hör auf, uns schlechtzumachen. Hör auf, dich selbst als Opfer darzustellen“, fordert der 51-Jährige. „Das Problem sind nicht wir. Es bin nicht ich. Du bist das Problem.“ Und dann kommt der scharfe Vorwurf: „You couldn’t keep it in your pants“, was so viel bedeutet wie: Sie habe ihre sexuellen Begierden nicht im Griff gehabt. Mit dieser Aussage unterstellt er Lopez, während ihrer Ehe untreu gewesen zu sein.

Lügen?

Noa beschreibt sich selbst als einen „großartigen“ Mann, der immer treu gewesen sei und alles für Jennifer Lopez getan habe. Doch sie habe sich laut ihm irgendwann für „Ruhm und Reichtum“ entschieden und ihn in der Beziehung betrogen. „Du hast dich entschieden zu lügen und mich zu betrügen“, erklärt Noa. „Ich habe alles versucht, um die Ehe zu retten. Du hast mich sogar angefleht, zu bleiben – nicht wegen deiner Liebe zu mir, sondern weil du keine schlechte Presse wolltest.“

Der Produzent zieht schließlich einen Schlussstrich und erklärt, dass er die Beziehung aufgrund der ständigen Lügen verlassen habe: „Du wolltest weiter betrügen und lügen. Ich konnte das nicht mehr ertragen. Deshalb habe ich dich verlassen und mich von dir scheiden lassen. Du solltest endlich die Wahrheit sagen und den Leuten mitteilen, dass du das Problem bist. Du solltest dich schämen.“

Ojani Noa und seine Meinung zu JLos Ehe mit Ben Affleck

Es ist nicht das erste Mal, dass Ojani Noa sich in der Öffentlichkeit zu Jennifer Lopez äußert. Nachdem sie im Sommer 2022 Ben Affleck geheiratet hatte, zeigte sich Noa skeptisch bezüglich der Zukunft des Paares. „Ich wünsche ihr und Ben alles Gute, aber ich bin nicht überzeugt, dass es halten wird“, sagte er damals gegenüber der „Daily Mail“.

Als Jennifer Lopez im August 2024 die Scheidung von Ben Affleck einreichte, meldete sich Noa erneut zu Wort. „Vielleicht sollte sie sich diesmal wirklich eine Auszeit nehmen und über ihre Entscheidungen nachdenken“, so seine Empfehlung. Er riet Lopez, keine weiteren Ehen einzugehen und die Partnerschaft mit einem neuen Mann nicht gleich wieder vor der Kamera auszubreiten. „Finde einen Weg, Zeit mit deinem Partner zu verbringen, ohne immer an die Öffentlichkeit zu denken“, sagte Noa.