Glanz, Herzbeben & heiße Einblicke bei der „LACMA"-Gala
Oscar-Countdown

Glanz, Herzbeben & heiße Einblicke bei der „LACMA"-Gala

02.11.25, 13:14
Fast noch mehr Glamour als beim Oscar. Die „LACMA Art + Film Gala“ lieferte am Samstag tolle Roben, heiße Einblicke und ganz viel Herzbeben.  

Demi Moore in transparenter „Gucci“-Spitze, Salma Hayek mit giftgrünem „Gucci“-Dress, Demi Lovatto in figurbetonter „Salihbalta“- Robe, Doja Cat im riskanten tiefgeschlizten Glitzer-Look und ein rarer Paarlauf on Cindy Crawford mit Model Tochter Kaia Gerber. Wenn Eva Chow im Los Angeles County Museum zur jährlichen „LACMA Art + Film Gala“ ruft, dann lassen sich die Superstars nicht zwei mal bitten. Am Samstag gab’s zu Ehren von Avantgardekünstlerin Mary Corse und Filmacher Ryan Coogler fast mehr Glanz als beim Oscar.

© Getty Images

© Getty Images
 

© Getty Images

Paris Hilton mit Eva Chow (o.) Salma Hayek & François-Henri Pinault (u.)

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

 

Verboten tiefere Einblicke ja sowieso, neben Demi Moore, die im durchschimmernden Flower-Kleid von „Gucci“ antanzte, sorgten auch Kim Petras im transparenten Gucci-Kleidchen samt Busenblitzer, Paris Hilton im schwarzer „Gucci“ -Spitze oder Stella Maxwell mit hautengen Silberkleid und bis zum Pop reichenden Rückenausschnitt bei den Paparazzi für Schnappatmung.

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

Auch die Liebe wurde am Red Carpet großgeschrieben: Dustin Hoffmann kuschelte mit seiner Lisa, Edward Norton hat seine Shauna Robertson dabei und Zoey Deutch zeigte sich ganz verschmust mit Jimmy Tatro. Dazu zündete Finneas, der Bruder von Pop-Queen Billie Eilish mit Claudia Sulewski gleich den Hochzeits-Countdown: Jüngst hat man sich ja verlobt.

