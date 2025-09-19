Hollywood-Trennung: Tim Burton und Monica Bellucci gehen getrennte Wege

Die beiden Hollywood-Stars gehen nach nur zwei Jahren getrennte Wege. Das teilte das Management der Nachrichtenagentur AFP mit.

Hollywoods Kult-Regisseur Tim Burton (67) und Schauspielerin Monica Bellucci (60) haben ihre Trennung bekanntgegeben. „Mit großem Respekt und gegenseitiger Zuneigung haben Monica Bellucci und Tim Burton beschlossen, sich zu trennen“, teilte ihr Management der Nachrichtenagentur AFP mit.

Die Nachricht kommt überraschend: Noch im Sommer zeigten sich die beiden verliebt auf dem Red Carpet des Kinder- und Jugendfilmfestivals Giffoni in Italien, wo Tim Burton mit dem renommierten Truffaut-Preis ausgezeichnet wurde. Offiziell waren Burton und Bellucci seit Oktober 2023 ein Paar. Ihre Beziehung galt vielen Fans als Hollywood-Traumpaar, nicht zuletzt wegen der charismatischen Mischung aus Burtons exzentrischem Stil und Belluccis zeitloser Eleganz.

Große Werke

Tim Burton ist bekannt für seine unverwechselbare Handschrift als Filmemacher – von „Edward mit den Scherenhänden“ über „Sleepy Hollow“ bis hin zu „Alice im Wunderland“. Monica Bellucci hat sich als eine der schönsten und vielseitigsten Schauspielerinnen Europas etabliert, mit Rollen in Filmen wie „Malèna“, „Matrix Reloaded“ und „Spectre“.

Trotz der Trennung betonen beide Seiten, dass dies in gegenseitigem Respekt geschieht. Ein offizieller Grund für das Liebes-Aus wurde nicht genannt. Fans des Paares werden sich nun wohl damit trösten müssen, dass die beiden weiterhin erfolgreich in ihren Karrieren unterwegs sind – Burton hinter der Kamera und Bellucci vor der Linse.