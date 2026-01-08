Alles zu oe24VIP
Jodie Foster
© Getty Images

Autsch

Jodie Foster: Bisswunden nach Löwen-Angriff bei Dreharbeiten!

08.01.26, 08:58
Teilen

Konnte jedoch trotzdem noch Szenen mit dem Tier drehen.

Oscar-Preisträgerin  Jodie Foster  hat erzählt, wie sie als Kind während eines Filmdrehs "von einem Löwen angegriffen" wurde. "Der Löwe hob mich hoch, schüttelte mich durch, bewegte mich horizontal und ließ mich dann fallen", schilderte die 63-Jährige dem Modemagazin "W Magazine". Sie sei damals "achteinhalb oder neun Jahre alt" gewesen und hatte danach an der Hüfte auf beiden Seiten Bisswunden.

Alle liefen weg

Im Detail könne sie sich nur noch daran erinnern, wie die Mähne des Löwen plötzlich "nach vorne kam", erzählte Foster weiter. Aus dem Maul des Raubtieres habe sie gesehen, "wie das gesamte Kamerateam weglief". "Und dann sagte der Trainer wohl 'Lass los' und der Löwe ließ mich aus seinem Maul fallen." Sie sei im Krankenhaus untersucht worden und konnte danach für neue Szenen gemeinsam mit dem Löwen vor die Kamera treten.

Löwenangriff  

Die Schauspielerin ("Das Schweigen der Lämmer") hatte schon früher über den Löwenangriff in ihrer Kindheit gesprochen. In der Talkshow "The Graham Norton Show" erzählte sie 2024, dass sich der Vorfall während der Dreharbeiten für den Abenteuerfilm "Flucht in die Wildnis" (1972) ereignete und sie für den Film unter anderem drei verschiedene Löwen als Drehpartner hatte.

