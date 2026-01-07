Alles zu oe24VIP
© instagram

Private einblicke

Superstar Messi verrät skurrile Familienregeln & Trink-Trick

07.01.26, 23:08
Lionel Messi gibt private Einblicke in sein Familienleben. Der Fußball-Star verriet in einem Interview, dass seine Frau Antonela Roccuzzo zu Hause ein striktes Ball-Verbot durchsetzt.

Lionel Messi gibt in einem Interview mit dem argentinischen Sender "Luzu TV" private Einblicke in sein Familienleben. Der Fußball-Star verriet überraschende Details über Regeln zu Hause und persönliche Vorlieben.

Striktes Ball-Verbot durch Ehefrau

"Zu Hause darf ich nicht mit dem Ball spielen, Antonela erlaubt das nicht", sagte Messi über seine Frau Antonela Roccuzzo. Trotz des Verbots dreht sich im Haushalt mit den drei Söhnen Thiago (13), Mateo (10) und Ciro (7) alles um Fußball.

messi
© x.com/porquetendencia

Alle Söhne im Vereinsfußball aktiv

Die drei Messi-Söhne kicken alle in der Jugendakademie von Inter Miami. Der Star erklärte: "In Wahrheit kommen die Kinder aus der Schule, wir fahren direkt zum Klub, sie trainieren montags, dienstags und mittwochs."

Skurriler Wein-Trick des Stars

Messi überraschte mit einer ungewöhnlichen Trinkgewohnheit: "Ich trinke zwar Wein, aber eigentlich mag ich ihn nicht. Wenn ich trinke, dann Wein mit Sprite, weißt du? Damit es schneller wirkt." Gerade im Sommer finde er diese Mischung angenehmer.

messi wein
© instagram

Aktuell in der Winterpause

Der argentinische Superstar befindet sich aktuell in der Winterpause. Die neue MLS-Saison beginnt für Meister Inter Miami erst am 22. Februar gegen Los Angeles FC. Unter Trainer Javier Mascherano soll dann die Titelverteidigung starten.

Erfolgreiches Jahr 2025 abgeschlossen

Messi krönte sich im Dezember mit Inter Miami erstmals zum Meister der Major League Soccer. Sportlich läuft für den 38-Jährigen also alles nach Plan, auch wenn zu Hause andere Regeln gelten.

