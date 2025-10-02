Alles zu oe24VIP
© Getty Images

Ein Vertrauter

Kim Kardashian schockt ihre Fans: "Killer auf mich angesetzt!"

02.10.25, 09:12
Eine Person, die der Reality-Queen sehr nahe stand, soll ihren Tod gewünscht haben. Das deutet Kardashian in einem neuen Trailer an. 

Reality-Star Kim Kardashian hat einige traumatische Erlebnisse hinter sich: 2016 wurde Kim in ihrem Hotelzimmer in Paris überfallen, gefesselt und mit einer Waffe bedroht. Die schreckliche Nacht ist jetzt neun Jahre her - im Trailer zur neuen Staffel der Reality-Show "The Kardashians" (ab 23. Oktober auf Disney+) wird diese dennoch erneut aufgerollt. 

Im Mai dieses Jahres endete der Prozess: Zwei Angeklagte wurden freigesprochen, acht weitere erhielten Schuldsprüche.

kim kardashian raub paris
© Getty Images

"Froh, dass es vorbei ist"

Im Trailer ist Kardashian jedoch mit einer neuen, beunruhigenden Aussage zu hören. Sie berichtet von einem Telefonat mit „Ermittlern“ und sagt: „Jemand, der mir sehr nahe steht, hat einen Killer auf mich angesetzt.“ Sie beschreibt ihre Angst in dieser Situation, schiebt jedoch nach: „Ich bin froh, dass es vorbei ist.“


 

Ob sie damit von einer realen Bedrohung spricht oder eine Rolle spielt, bleibt unklar. Denn parallel deutet der Trailer auch den Start einer neuen Serie an. In kurzen Szenen tauchen Schauspielgrößen wie Glenn Close (78) und Sarah Paulson (50) auf – Hinweise auf das angekündigte Anwaltsdrama "All’s Fair".

Ob es sich also um persönliche Enthüllungen handelt oder ob die Szenen gezielt für Spannung zusammengeschnitten wurden, wird sich erst zeigen, wenn die neuen Folgen veröffentlicht sind. Bis dahin bleibt offen, ob Kardashian über echte Ängste spricht oder ob alles Teil eines cleveren Serien-Trailers ist.

