Kim Kardashian verrät ihre Fitness-Geheimnisse: So bleibt sie mit 44 in Topform

Kim Kardashian hat auch mit 44 Jahren eine Traumfigur. Natürlich ist es kein Geheimnis, dass sie hin und wieder etwas nachhilft, doch Sport steht für sie an erster Stelle. Jetzt verriet Kim ihre besten Fitness-Tricks und gesteht sogar, dass es ein Workout gibt, das sie gar nicht ausstehen kann.

Fans der Kardashian-Shows wissen längst: Kim war schon immer ein Fitness-Fan. Angesichts ihrer Leidenschaft für Gesundheit und Wellness war es nur eine Frage der Zeit, bis sie ihre Marke Skims auf Sportbekleidung ausweitete. Jetzt präsentiert sie offiziell NikeSkims: eine Sportkollektion, die in Zusammenarbeit mit Nike entstand und auf Stil und Funktionalität setzt. In einem exklusiven Interview mit Vogue gibt die Reality-TV-Ikone nun Einblicke in ihre tägliche Trainingsroutine und ihre Geheimnisse für eine straffe Figur.

Das Geheimnis hinter Kims Traumkörper: Krafttraining!

Ihr Geheimnis für eine durchtrainierte Figur ist Krafttraining! Im Interview mit Vogue erklärt sie, dass sie eine „begeisterte Gewichtheberin“ ist und dass ihre Trainingsroutine vor allem Gewichtheben umfasst. Trotz Rückenproblemen lässt sie sich nicht von ihren Fitnesszielen abbringen: „Ich habe einige Rückenprobleme, daher musste ich mein Training etwas umstellen, aber ich muss meinen Unterkörper trainieren, um straff zu bleiben“, verrät sie.

Ihre tägliche Trainingsroutine umfasst etwa eineinhalb Stunden Sport, in denen sie Krafttraining, Stretching und Cardio kombiniert.

Straffes Trainingsprogramm

Kims Trainingsroutine beginnt immer früh am Morgen – und das mit Multitasking! „Ich bin eine dieser nervigen Sportlerinnen, die ständig ihr Handy checken und Nachrichten beantworten“, gesteht sie lachend. „Mein Trainer ist wirklich frustriert, weil ich immer am Handy bin“, gibt sie zu. Aber, wer kann ihr diese kleinen „Fehltritte“ verübeln? Schließlich jongliert Kim nicht nur ihre Fitnessziele, sondern auch ihren hektischen Alltag als erfolgreiche Unternehmerin und Mutter.

Dieses Workout kann Kim überhaupt nicht leiden

Trotz ihrer Fitness-Freude gibt es ein Workout, das Kim Kardashian so gar nicht ausstehen kann: Tanz-Workouts! Auch Hot-Yoga ist nicht ihr Ding: „Ich habe es einmal ausprobiert und bin einfach eingeschlafen.“ Die Vorstellung, sich hinzulegen, die Augen zu schließen und sich einfach zu entspannen, scheint Kim eher in den Schlaf zu versetzen, als ihren Körper zu aktivieren. „Ich kann überall einschlafen, also bring mich in eine Position, in der ich einschlafen kann, und ich werde es tun“, scherzt sie.

Doch Kim Kardashian zeigt uns, dass man sich auch mit 44 Jahren noch in Topform halten kann!