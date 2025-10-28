Kourtney Kardashian sorgt mit Vagina-Lollis für Aufsehen

Die Schwester der Reality-Queen bringt Lollis mit besonderen Fähigkeiten auf den Markt. Will sie Kim etwa den Rang ablaufen?

Ihre Schwester Kim Kardashian brachte erst vor zwei Wochen skurrile Unterwäsche mit Schambehaarung auf den Markt, jetzt zieht Kourtney Kardashian (46) nach und produziert spezielle Lollis, die die Vagina-Hygiene ergänzen sollen. Seit Sonntag verkauft sie die Wunder-Dinger in Amerika.

Kourtney Kardashian ist Inhaberin der Nahrungsergänzungsmittel-Firma „Lemme“, die auch Produkte für Frauengesundheit vertreibt. Ihre Weingummis (25 Euro pro Flasche), die den „pH-Wert der Vaginalflora“ und das „Frischegefühl“ im Intimbereich unterstützen sollen, kommen gut an.

Da sich diese, wie warme Semmeln verkaufen, hat Kourtney das Produkt jetzt auch zum Schlecken eingeführt. Der Lolli wird im Mund gelutscht – und enthält das probiotische Bakterium Bacillus coagulans, welches durch den Darm in den Mikroorganismus wandert. Es soll dabei helfen, das Ökosystem der Bakterien und Pilze in der Vagina im Gleichgewicht zu halten. Frei nach dem Motto: „Hilft“s nix, schad„s nix!“

Ernährungswissenschaftler sind skeptisch

Außerdem sollen die Süßigkeiten Milchsäure produzieren, um den pH-Wert im Körper auszubalancieren. „Ich finde es toll, dass Sie die tägliche Körperpflege zu etwas Süßem und Einfachem machen“, sagt Kardashian. Laut Bild sehen Ernährungswissenschaftler diese Produkte eher skeptisch. „Grundsätzlich sind Milchsäurebakterien für die Vagina sehr sinnvoll. Aber es ist der falsche Weg. Die Dosierung von Mikroorganismen ist in dem Lolli sehr gering. Außerdem überleben sie die Säure des Magens eher nicht. Sinnvoller wäre eine lokale Anwendung mit Joghurt oder Präparaten aus der Apotheke“, sagt Dr. Sven-David Müller.

Ein Schlecker schlägt sich übrigens mit 5,15 Euro zu Buche, ist also kein Schnäppchen. Dennoch scheint der Erfolg den Kardashians immer wieder recht zu geben.