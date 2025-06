Mageralarm! La Toya Jackson versetzt Fans in Sorge

Die Sängerin verrät, dass sie eine strenge Brokkoli-Diät befolgt. Ihre Follower finden, dass sie besorgniserregend dünn geworden ist.

Mit ihrer extrem schlanken Figur sorgt La Toya Jackson aktuell auf Instagram für Wirbel – vor allem unter ihren Fans. In den Kommentaren unter ihren neuesten Bildern häufen sich besorgte Stimmen: „Meine Güte, bist du wunderschön, aber so zierlich!“, schreibt ein User. Ein anderer meint: „Du bist extrem dünn“, und ein dritter mahnt: „Kohlenhydrate und Brot schaden dir nicht.“ Viele ihrer rund eine Million Follower glauben: La Toya hat es mit der Diät übertrieben.

Jackson wehrt sich

Nun äußert sich die Schwester des verstorbenen Michael Jackson (†50) zu ihrer Figur – und erklärt, dass ihr Gewichtsverlust mit einer bewussten Ernährung zusammenhängt. „Ich ernähre mich streng organisch. Ich achte darauf, dass alles, was ich esse, biologisch ist, und meine Ernährung grundsätzlich auf Pflanzen basiert“, sagte sie der britischen Zeitung Daily Mail. Sie halte sich an eine sogenannte Kreuzblütler-Diät, die Gemüse wie Brokkoli, Grünkohl oder Rucola in den Mittelpunkt stellt. „Gott hat diese Lebensmittel für uns geschaffen“, so Jackson weiter.

Comeback mit Lifestyle-Marke

Neben gesundheitlichen Gründen könnten aber auch neue berufliche Pläne hinter dem neuen Look stehen. Denn La Toya, die sich in den letzten Jahren zunehmend aus dem Rampenlicht zurückgezogen hatte, plant offenbar ein Comeback! Derzeit arbeitet sie an einer eigenen Lifestyle-Marke, die sie im Nahen Osten etablieren möchte. „Ich arbeite schon eine ganze Weile daran, eigentlich seit mehr als einem Jahr“, verrät sie der Daily Mail.

Pläne und Aufenthaltsort

Vergangenes Jahr sagte sie gegenüber Bild: „Manchmal hat man das Gefühl, dass man eine Pause braucht. Ich habe mich einfach entschieden, Nein zu dem zu sagen, was ich nicht mehr will.“ Zuletzt war sie 2023 in der australischen Ausgabe von „The Masked Singer“ zu sehen. Auch am neuen Kinofilm „Michael“ über das Leben ihres Bruders ist sie als Mitproduzentin beteiligt – der Film soll noch heuer ins Kino kommen.

Derzeit weilt La Toya übrigens auf Mallorca – bei Promi-Makler Marcel Remus. Bereits im August 2023 nahm sie an einem seiner Society-Events auf der Insel teil. Es sieht ganz danach aus, als hätte sie genug von der Pause.