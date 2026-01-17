DIESER Promi spricht über Horror-Date mit George Clooney

Millionen Frauen hätten davon geträumt – für Sara Foster war es ein Albtraum. Die Ex-Frau von Tennisstar Tommy Haas spricht offen über ein Date mit George Clooney, das sie bis heute als enttäuschend beschreibt.

Sara Foster hat in ihrem Podcast "The World’s First Podcast" über ein Treffen mit George Clooney gesprochen, das rund 20 Jahre zurückliegt. Organisiert wurde das Date von Cindy Crawford und ihrem Ehemann Rande Gerber. Foster war damals 24 Jahre alt, Clooney 44. Im Gespräch mit ihrer Schwester Erin fand Foster deutliche Worte: "Es war so langweilig. Entschuldigung, ich musste es einfach sagen." Das Treffen habe sie als "deprimierend" empfunden. Clooney sei ihr damals "so alt" vorgekommen, das Date sei für sie ein klares Nein gewesen.

Sara Foster © Getty

Foster erklärte, dass sie sich zu diesem Zeitpunkt ohnehin in einer schwierigen Phase befand. Sie sei wegen einer Trennung emotional angeschlagen gewesen und habe sich während des Treffens unwohl gefühlt. Besonders irritiert habe sie, dass ihre Freunde sie mit einem deutlich älteren Mann verkuppeln wollten.

Kritik an großen Altersunterschieden

Grundsätzlich zeigte sich Foster kritisch gegenüber Beziehungen mit großem Altersunterschied. "Ich habe nie verstanden, wie eine 19-Jährige an einem 40-Jährigen interessiert sein kann. Ich fand das schon immer total seltsam", sagte sie. Gleichzeitig betonte sie, dass solche Konstellationen manchmal funktionieren könnten.

Tommy Haas und Sara Foster © Getty

Rückblickend glaubt Foster, dass auch Clooney wenig begeistert gewesen sei. Sie habe während des Treffens von ihrem Ex-Freund erzählt und dabei geweint. "Deshalb dachte er wahrscheinlich: 'Dieses Mädchen ist nicht in der richtigen Verfassung!'", sagte sie lachend.

Mehr lesen:

Kein böses Blut

Amal und George Clooney © Getty

Trotz der deutlichen Worte stellte Foster klar, dass sie Clooney nicht persönlich angreifen wolle. "Ich bin sicher, George Clooney ist ein netter Kerl", sagte sie. In ihrer Erinnerung bleibe jedoch vor allem das Gefühl, das Treffen kaum ausgehalten zu haben.