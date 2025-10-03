Nach 28 Jahren: Trennung für DIESEN "Full House Star"

Derzeit gibt es noch kein Scheidungsverfahren oder andere rechtliche Schritte. Die Eheleute leben jedoch laut Medienberichten getrennt.

Nach fast drei Jahrzehnten Ehe gehen Lori Loughlin (61), bekannt aus „Full House“, und ihr Ehemann Mossimo Giannulli (62) getrennte Wege, wie das US-Magazin People berichtete. Die Sprecherin der Schauspielerin bestätigte: „Sie leben getrennt und legen eine Pause in ihrer Ehe ein. Es gibt derzeit keine rechtlichen Verfahren.“

Das Paar hat zwei Töchter, Olivia Jade und Isabella Rose Giannulli. Bereits im Februar 2025 wurde das gemeinsame Haus in Hidden Hills für 16,5 Millionen US-Dollar (etwa 14,1 Millionen Euro) zum Verkauf angeboten. Die Immobilie mit rund 1.100 Quadratmetern Wohnfläche hatten Lori und Mossimo erst 2020 erworben – zu einer Zeit, als ihr Leben von einem spektakulären Skandal überschattet wurde.

College-Skandal um ihre Töchter

Im Mai 2020 bekannten sich Loughlin und Giannulli schuldig, Überweisungs- und Postbetrug begangen zu haben. Sie hatten 500.000 Dollar gezahlt, um ihren Töchtern Plätze an der University of Southern California zu sichern. Olivia Jade und Isabella Rose wurden fälschlicherweise als Ruder-Rekrutinnen ausgewiesen, obwohl keine von beiden diesen Sport ausgeübt hatte. Lori Loughlin erhielt eine Haftstrafe von zwei Monaten, ihr Mann fünf Monate. Sie wurde im Dezember 2020 vorzeitig entlassen. Dieser Vorfall brachte Loughlins Karriere zunächst zum Stillstand.

Comeback

Schritt für Schritt arbeitete sich Loughlin danach zurück ins Fernsehen. Im Dezember 2021 übernahm sie wieder die Rolle der Abigail Stanton in „When Hope Calls: A Country Christmas“. 2023 stand sie für den Fernsehfilm „Verliebt im Winter“ neben James Tupper vor der Kamera, und im November desselben Jahres war sie in „A Christmas Blessing“ zu sehen. In der Serie „Lass es, Larry!“ spielte sie eine überzeichnete Version ihrer selbst und nahm dabei selbstironisch Bezug auf ihre Rolle im College-Skandal. Zuletzt hatte sie Gastauftritte in „Blue Bloods – Crime Scene New York“ und „On Call“.

Vergebung und Lebensweisheiten

Im April 2024 gab Lori Loughlin ihr erstes größeres Interview seit dem Skandal. Über Vergebung und das Vorwärtsgehen sagte sie: „Ich versuche, ein vergebender Mensch zu sein. Ich bin nicht jemand, der an Dingen festhält. Jedem passiert etwas. Wir alle waren schon in Situationen, in denen wir um Vergebung bitten mussten.“

Sie betonte, dass niemand perfekt sei und Fehler zum Leben gehörten. „Man muss Dinge loslassen können, denn man kann nicht an Negativität festhalten. Das Leben ist zu kurz.“ In ihrem Elternhaus sei es nicht üblich gewesen, nachtragend zu sein. Diese Haltung habe sie geprägt und helfe ihr, die Höhen und Tiefen des Lebens zu meistern – privat wie beruflich.