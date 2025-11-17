Nach 40 Jahren: Tom Cruise hält seinen Oscar in Händen

Am 16. November 2023 wurde Tom Cruise in Los Angeles mit einem Ehren-Oscar für sein Lebenswerk ausgezeichnet.

Über vier Jahrzehnten hinweg hat der Schauspieler das Kino mit legendären Rollen geprägt – sei es als waghalsiger Pilot in Top Gun, als raffinierter Spion in der Mission: Impossible-Reihe oder als versehrter Kriegsveteran in Geboren am 4. Juli. Doch trotz dieser zahlreichen denkwürdigen Auftritte blieb der Oscar für die beste schauspielerische Leistung bis heute unerreicht – bis jetzt.

© getty

Zweimal als bester Hauptdarsteller

Cruise, der zwischen 1990 und 2023 insgesamt viermal für einen Oscar nominiert war – zweimal als bester Hauptdarsteller für Geboren am 4. Juli und Jerry Maguire, als bester Nebendarsteller für Magnolia und als Produzent für Top Gun: Maverick – konnte bisher keine goldene Statue mit nach Hause nehmen. Umso mehr freuen sich seine Fans nun über die lang verdiente Ehrung, die ihm bei den „Governor Awards“ in Los Angeles verliehen wurde.

Herausragende Persönlichkeiten

Die Zeremonie, die seit 2009 nicht mehr im Rahmen der traditionellen Oscar-Verleihung stattfindet, ist mittlerweile eine besondere Gelegenheit, herausragende Persönlichkeiten für ihr Lebenswerk zu ehren. Neben Cruise erhielten auch andere Künstler wie die Choreografin Debbie Allen (75) und der Set-Designer Wynn Thomas (73) den Ehren-Oscar. Die Musik-Ikone Dolly Parton (79) wurde für ihr außerordentliches humanitäres Engagement ausgezeichnet.

© getty

Legenden wie Charlie Chaplin, Judy Garland, Gene Kelly

Der Ehren-Oscar zählt zu den prestigeträchtigsten Auszeichnungen, die einem Künstler zuteilwerden können. Früher wurde er schon an Legenden wie Charlie Chaplin, Judy Garland, Gene Kelly, Federico Fellini und Francis Ford Coppola verliehen.

Tom Cruise selbst zeigte sich sichtlich gerührt und bedankte sich für die Auszeichnung, die er als Zeichen der Wertschätzung für sein gesamtes Schaffen betrachtete.