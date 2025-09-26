Nach Krankenhaus-Schock: Bella Hadid kämpft sich ins Leben zurück

Das Model durfte das Krankenhaus endlich verlassen und strahlte in Paris erstmals wieder nach den schockierenden Bildern aus dem Spital.

Erst vor wenigen Tagen sorgten besorgniserregende Bilder für Aufsehen, nun gibt es Entwarnung: Bella Hadid ist zurück im Alltag. Das Model wurde am Mittwoch in Paris gesichtet – elegant gekleidet in einem braunen Trenchcoat, weißer Bluse und Jeans spazierte Hadid durch die Straßen der französischen Hauptstadt.

Mehr lesen:

Eine Woche zuvor hatte ihre Mutter Yolanda Hadid via Instagram Fotos veröffentlicht, die ihre Tochter geschwächt im Krankenhaus zeigten. Die Aufnahmen hatten international für Aufsehen gesorgt.

"Nur Gehen"

Nun beweist die 28-Jährige, dass es bergauf geht. Auf Instagram teilte sie selbst ein Foto aus dem Fitnessstudio, das sie beim Training auf dem Laufband zeigt. „Nur Gehen, aber immerhin! Ich baue meine Ausdauer wieder auf“, schrieb sie dazu. Auch Yolanda Hadid kommentierte stolz: „Los geht’s Bella … Einen Tag nach dem anderen.“

Die Krankheit

Der Hintergrund: Bella Hadid kämpft seit 2013 gegen Lyme-Borreliose, eine Krankheit, mit der auch ihre Mutter seit Jahren zu tun hat. Schon im August 2023 hatte das Model offen über die Belastung gesprochen: Das Leben mit den Symptomen und der Druck im Job hätten sie stark gefordert.

Dass sie nun wieder öffentlich auftreten und sogar trainieren kann, ist für ihre Fans ein positives Signal – und ein Hoffnungsschimmer in ihrem langjährigen Gesundheitskampf.