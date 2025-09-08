Naomi Campbell feierte ihr Debüt als DJane bei Elektro-Festival

Das internationale Top-Model hat mit 55 Jahren noch einmal eine zweite Karriere gestartet - Campbell will jetzt die DJ-Bühne erobern.

Vom Catwalk ans Mischpult: Naomi Campbell (55) hat am Wochenende in München eine ganz neue Seite gezeigt. Statt Modeauftritt feierte das Topmodel bei einem Elektro-Festival ihr Debüt als DJane – und sorgte damit für Staunen bei Fans und Veranstaltern.

Mehr lesen:

Beim „Ye Summer Closing“ in einer Baugrube im Münchner Norden stand die Mode-Ikone am Samstagabend als Haupt-Act auf der Bühne. „Vom Cover der Vogue an die Turntables“, kündigten die Organisatoren zuvor an. Kurz bevor sie loslegte, bekreuzigte sich Campbell – anfangs noch etwas nervös, dann aber sichtbar gelöster.

„Wir waren die Ersten, die sie gefragt haben“

Laut Veranstalter entstand die Idee, nachdem im Netz private Clips von Naomi als Hobby-DJane kursierten. „Wir waren einfach die Ersten, die sie angefragt haben“, erklärte eine Sprecherin. Zwischen 3.000 und 4.000 Gäste hatten sich Tickets gesichert, viele davon, um das Supermodel live zu sehen – die Musik war da fast Nebensache.





Faszination Supermodel

Für manche Besucher war es ein echtes Fan-Erlebnis. So reiste etwa Anja Schroth eigens aus Nürnberg an, um ihr Idol zu sehen: „Sie ist ja in meinem Alter und ich finde es gut, was die alles so leistet und wie toll sie noch aussieht.“

Naomi Campbell zählt seit den 1990er-Jahren zur Crème de la Crème der Modewelt. Zusammen mit Kolleginnen wie Claudia Schiffer und Cindy Crawford prägte sie das Bild einer ganzen Ära – nun scheint sie sich nebenbei auch die DJ-Kanzel zu erobern.