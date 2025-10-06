Neuer Look und Liebesglück: Jeff und Lauren Bezos sorgen in Paris für Aufsehen

Liebe, Luxus und ein Hauch von High Fashion: Jeff Bezos und seine Gattin zeigen in Paris, dass sie nicht nur geschäftlich, sondern auch stilistisch ein echtes Dream-Team sind.

Sie leben den amerikanischen Traum – und genießen ihr Glück mitten in der Stadt der Liebe. Drei Monate nach ihrer Hochzeit schweben Amazon-Gründer Jeff Bezos und seine Ehefrau Lauren Sánchez Bezos noch immer auf Wolke sieben. Jetzt zeigte sich das frischverheiratete Paar in Paris – modisch perfekt abgestimmt und verliebt wie am ersten Tag.

Hand in Hand durch Paris

Bevor sie die Balenciaga-Show bei der Pariser Fashion Week besuchten, machten Bezos und Sánchez die französische Hauptstadt kurzerhand zu ihrer eigenen Bühne. Beim Spaziergang zur populären „Virgil Abloh“-Ausstellung flanierten die beiden wie Topmodels durch die Straßen – Ton in Ton gekleidet, mit Sonnenbrillen und natürlich Hand in Hand.

Wie es sich für ein echtes Power-Paar gehört, wirkte ihr Auftritt fast wie ein inszeniertes Fotoshooting. Kein Wunder – laut Forbes ist Jeff Bezos aktuell der viertreichste Mann der Welt.

Neuer Look für den Milliardär

Besonders auffällig: Bezos überraschte mit verändertem Look. Der Tech-Mogul, der seit Jahren mit Glatze und glattem Gesicht bekannt ist, zeigte sich in Paris plötzlich mit Dreitagebart und feinem Haaransatz. Ob Zufall oder Stil-Experiment? Vielleicht hat der 232,5-Milliarden-Dollar-Mann einfach Lust auf Veränderung – oder schlicht den Rasierer zuhause vergessen.

An seiner Seite glänzte Lauren Sánchez einmal mehr als glamouröse Erscheinung. Die 55-Jährige betonte ihre legendäre Wespentaille – diesmal in einem eleganten grauen Kostüm, kombiniert mit schwarzen Pumps. Statt Gürtel ließ sie ihre Figur für sich sprechen.

Lauren Sánchez: Mehr als nur Milliardärs-Gattin

Wer glaubt, Lauren Sánchez genieße ihr Luxusleben einfach nur an der Seite eines der reichsten Männer der Welt, irrt gewaltig. Die ehemalige Nachrichtensprecherin und Hubschrauberpilotin arbeitet längst an neuen Projekten. Erst kürzlich kündigte sie ihr nächstes Kinderbuch an: „Die Fliege, die unter das Meer flog“ soll 2026 erscheinen – eine Geschichte über Fehler, die sich in aufregende Abenteuer verwandeln.





Liebe, Luxus und Selbstverwirklichung

Ob auf der Fashion Week oder im Berufsleben – Für Bezos und Sánchez scheint es bestens zu laufen. Sie flanieren, lachen, lieben – und zeigen der Welt, dass bei all der Hektik auch noch Zeit für Romantik bleibt.