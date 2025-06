New York Post übernimmt oe24-Bericht über Trennung von Ex-Miss Katharina Nahlik

Am 6. Mai berichtete oe24 bereits über das endgültige Liebes-Aus von Katharina Mazepa und Lenny Hochstein. Jetzt schreibt auch die internationale Presse darüber.

Bereits am 6. Mai 2025 berichtete oe24 vor allen anderen über das Liebes-Aus von Katharina Nahlik (29) und dem US-Schönheitschirurgen Dr. Leonard "Lenny" Hochstein – und war damit Wochen vor der internationalen Presse am Puls der Story. Nun zieht auch die renommierte New York Post mit und bringt die Nachricht über ihr Society-Portal Page Six – über vier Wochen später.

Trennung nach zweitem Antrag

Die einstige Miss Vienna und der aus der US-Reality-Show The Real Housewives of Miami bekannte Hochstein galten eine Zeit lang als glamouröses Powerpaar. Bereits 2021 machten die beiden ihre Beziehung publik – kurz vor Nahliks Scheidung vom US-Diplomaten Shilo Mazepa. Es folgte ein öffentlichkeitswirksamer Antrag, dann die überraschende Trennung. Doch das Kapitel war damit nicht beendet: Im Herbst 2024 kam es zu einer Annäherung, ein zweiter Antrag auf Saint-Barthélemy folgte. Doch auch diese Verlobung hatte kein Happy End. Die für 2025 geplante Hochzeit wurde endgültig abgesagt.

Rückkehr nach Wien – und ein Neuanfang

Wie oe24 erfuhr, ist Nahlik mittlerweile nach Wien zurückgekehrt. Im Interview zeigt sie sich reflektiert: „Nach einem bedeutenden gemeinsamen Kapitel habe ich mich dazu entschlossen, unsere Verlobung respektvoll zu beenden. Ich habe mich auch bewusst dazu entschieden, den Ring zurückzugeben – weil ich das für das Richtige halte – als Geste von Klarheit und Respekt.“





Nun setzt sie auf Selbstbestimmung, Stil und Business: Während ihre Verbindungen zu den internationalen Modelagenturen – insbesondere in den USA – bestehen bleiben, liegt der Fokus auf dem europäischen Modelmarkt und einem neuen Herzensprojekt: einer Premium-Lingerie-Linie, die für „Weiblichkeit, Stärke und Intuition“ stehen soll: „Ich wollte etwas erschaffen, das nicht nur schön, sondern auch bedeutungsvoll ist. Jedes Stück erzählt eine Geschichte“, so Nahlik im Gespräch mit oe24.

