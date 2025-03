Jetzt sogar Polizeichef in P. Diddy-Skandal verwickelt

Rund um den skandalösen Fall P. Diddy kommen neue erschreckende Details ans Licht: Ein ehemaliger L.A.-Polizeibeamter soll mehrere Opfer durch Waffengewalt nach Kalifornien gebracht und sie einem schrecklichen Vergewaltigungs-Szenario überlassen haben.

Vo Anfang an: Der Bürgermeister von Maui (Insel auf Hawaii) hat die dortige Polizeikommission aufgefordert, den Polizeichef John Pelletier vorübergehend zu beurlauben, nachdem er in einer Klage erwähnt wurde.

Vergewaltigung 2018

In der Klage wird ihm vorgeworfen, sich als Sheriff ausgegeben zu haben und zwei Personen unter Waffengewalt nach Kalifornien gebracht zu haben, wo sie die Vergewaltigung einer Frau im Jahr 2018 miterlebten. Diese Frau, Ashley Parham, behauptet, sie sei in Kalifornien von Sean "Diddy" Combs - ein amerikansicher Rapper -, dem US-Komiker Druski und dem Footballspieler Odell Beckham Jr. vergewaltigt worden.

Keine Unterstützung an Opfer

Sie meldete die Vergewaltigung dem Sheriff Pelletier, der jedoch nicht die Polizei rief oder ihr half. Stattdessen sagte er, sie solle einen Weg nach Hause finden, und bot ihr keine Unterstützung an - zu diesem Zeitpunkt habe er sich angeblich nur als Sheriff ausgegeben, obwohl er diese Position nicht innehatte.

Pelletier und das Maui Police Department weisen die Vorwürfe zurück und betonen, dass sie keine Verbindung zu den Angeklagten haben. Zwei weitere Kläger - ein Mann und eine Frau - berichten, dass sie ebenfalls unter Drohungen nach Kalifornien gebracht wurden, wo sie Zeugen der Vergewaltigung wurden.

Pelletier, der seit 2021 Polizeichef von Maui ist, hatte bereits Beschwerden über sein Verhalten in der Vergangenheit. Vor seiner Karriere in Maui war er lange in der Polizei von Las Vegas tätig. Sean Combs ist derzeit inhaftiert und steht unter Anklage für Sexhandel und Erpressung. Druski und Beckham Jr. haben die Vorwürfe ebenfalls bestritten.