Schock um Paris Jackson: "Drogen haben mir Loch in die Nase geätzt"

Das hört sich schmerzhaft an! Drogen haben die Tochter von Michael Jackson verletzt.

AUTSCH! Michael Jacksons Tochter Paris hat am Wochenende in den sozialen Medien bekannt gegeben, dass Drogen für eine schwere Verletzung an der Nase gesorgt haben.

Mehr zum Thema

Paris Jackson © Getty

Nehmt keine Drogen!

Sie habe ein perforiertes Nasenseptum, also im Grunde genommen ein Loch im Knorpel zwischen den Nasenlöchern. Paris sagt, es sei genau das, „was ihr denkt ... Nehmt keine Drogen, Kinder.“

© Instagram/parisjackson

Großes Loch

Wie lange Paris schon so lebt ist ungewiss. Sie sagt, sie war etwa 20, als die Drogen ein Loch in ihre Nase geätzt haben, jetzt ist sie 27 Jahre alt. Sie sagt, die Lücke sei so groß, dass sie eine Spaghetti-Nudel von einer Seite zur anderen hindurchstecken könne. Sie will sich keiner Operation unterziehen, weil sie Respekt vor den Schmerzmedikamenten habe. Im Jänner erklärte Paris, rund fünf Jahre schon abstinent von Drogen und Alkohol zu leben.