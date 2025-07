Schock vor Frequency-Auftritt: Post Malone stürzt von der Bühne

Wenige Wochen vor dem Auftritt von US-Superstar Post Malone beim Frequency-Festival in St. Pölten schockt eine Szene bei einem Konzert in Arizona seine Fans.

Am 13. August beehrt niemand Geringerer als Post Malone Österreich. In St. Pölten tritt der Rapper beim Frequency auf, doch eine Szene von seinem Auftritt am Samstag im Rahmen der "Big Ass Stadium Tour" im State Farm Stadium in Arizona schockt die Fans.

Während er seinen Hit "Pour Me a Drink" zum Besten gab, ging er auf einen Fan im Publikum zu und wollte mit einem Glas anstoßen. Doch statt einem freundlichen Prost verlor der Sänger im wahrsten Sinne den Boden unter den Füßen. Ein Teil der Bühne brach ein und der 29-Jährige stürzte in die Tiefe.

Glück im Unglück

Videos zeigen den Vorfall, doch dem Sänger dürfte nichts passiert sein. Er rappelte sich auf, kletterte zurück auf die Bühne und konnte die Show fortsetzen. Nach der kurzen Schrecksekunde konnten alle Zuschauer jubeln und den Abend weiter genießen.

Es war nicht das erste Mal, dass Post Malone seine Fans bei einem Konzert in Angst und Schrecken versetzt. 2022 stürzte er in eine Falltür und zog sich dabei Rippenprellungen zu. Damals musste er sogar ins Krankenhaus. So weit ging es diesmal nicht, und einem Auftritt beim Frequency in St. Pölten steht derzeit nichts im Wege.