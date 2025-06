Schockbeichte von Shakira nach Trennung

Pop-Superstar Shakira sprach bei einem Interview mit BBC im Rahmen ihrer Amerika-Tournee überraschend offen.

Aktuell tourt Pop-Queen Shakira durch Nordamerika und Südamerika. Im Rahmen des Stops in Miami ließ die 48-jährige Sängerin sehr tief blicken. Die Tournee der Kolumbianerin trägt den Titel "Las Mujeres Ya No Lloran", was übersetzt "Frauen weinen nicht mehr" bedeutet.

Ein klares Zeichen, dass der Superstar in den letzten Jahren keine einfache Zeit durchleben musste. Vor drei Jahren sorgte die Trennung von Ex-Kicker Gerard Piqué für Aufsehen. Das ehemalige Paar hat zusammen zwei Kinder, der Trennungsstreit wurde öffentlich ausgetragen und gipfelte in einem Song von Shakira, in dem sie ihren Ex klar angreift: "Du hast einen Ferrari gegen einen Twingo getauscht. Du hast eine Rolex gegen eine Casio getauscht", lautet dort eine brisante Textzeile.

Mittlerweile ist - zumindest öffentlich - Ruhe im Rosenkrieg. Auch auf der Bühne macht die Südamerikanerin kein Geheimnis um ihren Zustand und stellt klar, dass die letzten Jahre nicht spurlos an ihr vorbeigegangen sind.

Turbulente Zeiten

Der zweifachen Mutter ist aber klar, dass die privaten Turbulenzen eine noch nie dagewesene Herausforderung für sie waren. "Um eine Show dieser Größe auf die Beine zu stellen und sie jeden Abend stattfinden zu lassen, spielt es keine Rolle, ob man traurig ist oder einen schlechten Tag hatte. Man muss sein Bestes geben und auf wundersame Weise schaffen", spricht sie die schweren Zeiten an.

Es ist klar, das Leben auf der Bühne ist ihr Job, sie ist Profi. Doch hinter den Kulissen ist bei weitem nicht alles Gold, was glänzt. Offen, wie selten zuvor, gesteht Shakira, was ihr dabei jeden Tag hilft. Ihre beiden Söhne Sasha (12) und Milan (10). "Sie sind einfach alles für mich", strahlt die Sängerin.

Doch dann die Schock-Aussage: "Sie sind der Grund, warum ich lebe." Seit dem Liebes-Aus des ehemaligen Traumpaares gibt es immer wieder Gerüchte um neue Lover. Von Lucien Laviscourt über Lewis Hamilton wurden viele prominente Junggesellen an der Seite der Kolumbianerin gehandelt. Doch bislang wurde kein neuer Partner offiziell bestätigt. Die Beichte in Miami zeigt wohl auch, warum Shakira seit mittlerweile drei Jahren noch Abstand von einer neuen Beziehung hält.