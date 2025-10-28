Serien-Star Prunella Scales: Gestorben nach Demenz-Kampf

Sie war bekannt aus der beliebten BBC-Comedy "Fawlty Towers".

Prunella Scales ist im Alter von 93 Jahren nach einem jahrelangen Kampf gegen Demenz verstorben.

Die gefeierte Schauspielerin war vor allem für ihre Rolle als Sybil Fawlty bekannt – die Ehefrau von John Cleeses Hotelbesitzer Basil – in der BBC-Komödie Fawlty Towers. Ihr Tod ereignete sich knapp ein Jahr nach dem Tod ihres Ehemanns, dem legendären Schauspieler Timothy West, der im Alter von 90 Jahren verstorben ist.

Würdigung

Prunella starb „gestern friedlich zu Hause in London“, wie ihre Söhne Samuel und Joseph in einer bewegenden Erklärung mitteilten. In ihrer Würdigung ihrer „geliebten Mutter” verrieten sie, dass sie am Tag vor ihrem Tod “Fawlty Towers” gesehen habe.

© Getty Images

Nachruf

Der Schriftsteller und Moderator Giles Brandreth bezeichnete Prunella als „wunderbare Schauspielerin” und “witzig, intelligent und interessant”, als er ein Foto der Schauspielerin mit Königin Camilla aus dem letzten Jahr teilte.

Der Comedy-Direktor der BBC, John Petrie, bezeichnete sie als „nationalen Schatz“, und auch der Vorsitzende der Alzheimer-Gesellschaft trauerte um sie.

Wie in der Fernsehsendung „Great Canal Journeys“ zu sehen war, in der sie zusammen mit ihrem Ehemann auftrat, zeigte Prunella angesichts ihrer Krankheit, die 2013 nach jahrelangen Symptomen diagnostiziert wurde, bemerkenswerte Gelassenheit.

Im Jahr 2001 bemerkte Timothy erstmals Anzeichen für die Erkrankung seiner Frau, als er sie in einem Theaterstück sah und feststellte, dass sie „nicht ganz in ihrer Rolle” war.