Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz 100 Ideen für NÖ Pflege Aktuell
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
  3. International
Simpsons
© Hersteller

Schlaganfall

"Simpsons"-Autor stirbt mit 61 Jahren

16.11.25, 20:06
Teilen

Der US-Drehbuchautor Dan McGrath, bekannt für einige der beliebtesten Folgen der "Simpsons", ist vergangenen Freitag im Alter von 61 Jahren in New York an einem Schlaganfall gestorben.

McGrath war in den frühen 1990er-Jahren maßgeblich an der Erfolgsserie beteiligt: Zwischen 1992 und 1994 war er bei 50 Episoden als Autor tätig, später produzierte er weitere 24 Folgen. 1997 erhielt er für die Episode "Homers Phobie" (Anm. 8. Staffel) einen Emmy in der Kategorie "Outstanding Animated Program". Auch andere Klassiker wie "Der Teufel und Homer Simpson", "Zeit und Strafe" und "Bart der Finsternis" stammen aus McGraths Zeit bei der Serie.

"Wir haben gestern meinen unglaublichen Bruder Danny verloren. Er war ein ganz besonderer Mensch, einzigartig. Ein unglaublicher Sohn, Bruder, Onkel und Freund. Unser Herz ist gebrochen", schrieb seine Schwester Gail Garabadian auf Facebook.

McGraths Karriere begann 1991 bei "Saturday Night Live", wo er eng mit Adam Sandler (59) und Chris Farley († 33) zusammenarbeitete und 1992 seine erste Emmy-Nominierung erhielt. Trotz zweier Entlassungen bei den "Simpsons" blieb er im Animationsgenre erfolgreich und schrieb später unter anderem elf Episoden für "King of the Hill".

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden