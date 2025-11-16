"Simpsons"-Autor stirbt mit 61 Jahren

Der US-Drehbuchautor Dan McGrath, bekannt für einige der beliebtesten Folgen der "Simpsons", ist vergangenen Freitag im Alter von 61 Jahren in New York an einem Schlaganfall gestorben.

McGrath war in den frühen 1990er-Jahren maßgeblich an der Erfolgsserie beteiligt: Zwischen 1992 und 1994 war er bei 50 Episoden als Autor tätig, später produzierte er weitere 24 Folgen. 1997 erhielt er für die Episode "Homers Phobie" (Anm. 8. Staffel) einen Emmy in der Kategorie "Outstanding Animated Program". Auch andere Klassiker wie "Der Teufel und Homer Simpson", "Zeit und Strafe" und "Bart der Finsternis" stammen aus McGraths Zeit bei der Serie.

"Wir haben gestern meinen unglaublichen Bruder Danny verloren. Er war ein ganz besonderer Mensch, einzigartig. Ein unglaublicher Sohn, Bruder, Onkel und Freund. Unser Herz ist gebrochen", schrieb seine Schwester Gail Garabadian auf Facebook.

McGraths Karriere begann 1991 bei "Saturday Night Live", wo er eng mit Adam Sandler (59) und Chris Farley († 33) zusammenarbeitete und 1992 seine erste Emmy-Nominierung erhielt. Trotz zweier Entlassungen bei den "Simpsons" blieb er im Animationsgenre erfolgreich und schrieb später unter anderem elf Episoden für "King of the Hill".