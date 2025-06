So glamourös waren die Tony-Awards in New York

Scherzinger gewinnt - Clooney geht leer aus - Bei den Roben setzten die Stars auf klassische Designs

Bei den Tony Awards wurde Nicol Scherzinger nicht nur als Beste Schauspielerin in einem Musical für "Sunset Boulevard" ausgezeichnet - auch am Red Carpet strahlte die ehemalige Pussycat Dolls Sängerin in einer Traumrobe.

Andere Akteure mit großen Namen gingen leer aus, allen voran George Clooney - als bester Schauspieler in einem Theaterstück nominiert. Er musste sich Cole Escola für die Hauptrolle in "Oh, Mary!" geschlagen geben, einer überdrehten Komödie über Mary Todd Lincoln. Dafür hatte er mit Ehefrau Amal einen Traum-Auftritt im Blitzlichtgewitter und - Clooney kam erstmals wieder mit seinen gewohnt grauen Haaren, was die Fan-Herzen höher schlagen ließ.

© Getty Amal und George Clooney © Getty Nicole Scherzinger © Getty Brooke Shields © Getty Katie Holmes © Getty Bee Shaffer und Anna Wintour © Getty Zoey Deutch © Getty Julianne Hough © Getty Lea Michele © Getty Tom Felton

Die Tony Awards gelten als wichtigster Preis für Musicals und Theaterstücke in den USA. Das zeigte auch die hochkarätige Gästeliste, die sich in der Radio City Music Hall versammelte. Wie wichtig die Mode bei der Musical-Preisverleihung ist, zeigte unter anderem "Vogue"-Chefin Anna Wintour, die ebenfalls mit dabei war.