Superstar sagt überraschend Oscars ab: Das ist der Grund

Erst vor wenigen Tagen war "Star Wars"-Schauspieler Harrison Ford als prominenter Helfer bei der Oscar-Gala angekündigt worden.

Doch daraus wird nichts. Wegen einer Gürtelrosen-Erkrankung habe der Hollywood-Star seinen geplanten Auftritt kurzfristig absagen müssen, teilte sein Sprecherteam laut "People.com" am Vortag der Trophäenshow mit.

Demnach wurde die Krankheit bei dem 82-Jährigen am Freitag festgestellt. Am vorigen Sonntag hatte Ford noch an der Vergabe der Screen Actors Guild Awards in Los Angeles teilgenommen.

Zahlreiche Helfer angekündigt

Für die 97. Academy Awards heute hatte die Filmakademie in den vergangenen Wochen zahlreiche Helfer angekündigt - neben Ford unter anderem Selena Gomez, Zoe Saldaña, Halle Berry, Goldie Hawn, Oprah Winfrey, Emma Stone, Willem Dafoe, Robert Downey Jr. und Cillian Murphy.

Kurz nach Bekanntwerden von Fords Erkrankung teilten die Oscar-Verleiher am Samstag auf X mit, dass "Star Wars"-Star Mark Hamill als "Presenter" auf der Bühne stehen werde.

Gürtelrose macht Sorgen

Die Gürtelrose (Herpes Zoster) wird durch ein Virus ausgelöst. Es verursacht meist im Kindesalter zunächst Feuchtblattern, auch Schafblattern oder Windpocken genannt. Nach dem Abklingen bleibt das Virus aber lebenslang in den Nervenzellen und kann zu einem späteren Zeitpunkt eine Gürtelrose mit Hautrötungen, Bläschen und Juckreiz auslösen.