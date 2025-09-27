Alles zu oe24VIP
Talyor Swift und Selena Gomez
© Getty Images

Großer Star-Auflauf

Superstar Taylor Swift ist Blumenmädchen bei Hochzeit von Selena Gomez

27.09.25, 10:49
Teilen

Taylor Swift (35) ist in Kalifornien gelandet, um an der Hochzeit ihrer langjährigen Freundin Selena Gomez (33) mit Musikproduzent Benny Blanco (37) teilzunehmen. Am Freitag kam die Sängerin laut "Page Six" am Flughafen von Santa Barbara an, wurde jedoch vor neugierigen Blicken geschützt

Bereits beim Aussteigen aus dem Flugzeug schirmten mehrere Sicherheitsleute Taylor Swift mit großen Regenschirmen ab. Auf Paparazzo-Fotos ist lediglich der Arm des Popstars zu erkennen. Begleitet wurde sie von einem Team, das unter anderem eine große weiße Schachtel trug – offenbar ein Geschenk für das Brautpaar. Nach der Landung wurde Taylor in einem schwarzen SUV direkt zu einer privaten Unterkunft in der Nähe der Veranstaltung gefahren. Anders als viele andere Gäste wird sie nicht im Encanto-Hotel untergebracht.

Selena Gomez und Benny Blanco

Selena Gomez und Benny Blanco

© Getty

Superstar als Blumenmädchen

Unter den geladenen Stars befinden sich unter anderem Paris Hilton (44) sowie Martin Short (75) und Steve Martin (80), Selenas Co-Stars aus der Serie „Only Murders in the Building“. Die Hochzeit findet an diesem Wochenende auf einem privaten Anwesen in Montecito statt und umfasst rund 170 Gäste. Taylor Swift soll dabei sogar als Blumenmädchen auftreten – ein Versprechen, das sie Selena bei deren Verlobung gegeben hatte.

Mit Selena Gomez, Steve Martin und Martin Short.
© Hersteller

Lesen Sie auch:

Taylor Swift
© Getty Images

Die Feierlichkeiten starteten bereits am Freitagabend mit einem Probedinner, während die eigentliche Zeremonie am Samstag in einem romantischen Garten geplant ist. Taylor Swift zeigt sich damit als treue Freundin und Teil des engen Kreises rund um das Brautpaar.

