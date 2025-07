In einem brisanten Interview werden heftige Anschuldigungen erhoben.

Einst waren sie gute Freunde: Suge und Tupac, jetzt hat der erstere Details über dne Tod der Rapperlegende parat: Mit 60 Jahren verbüßt Suge Knight eine 28-jährige Haftstrafe für eine tödliche Fahrerflucht.

Mehr zum Thema

Was in Shakurs Leben am meisten hervorsticht, sagt Knight in einem exklusiven Interview mit PEOPLE, ist nicht das Chaos, die Sirenen, das Blut. Es ist sie - Afeni Shakur. Tupacs Mutter, die im Alter von 60 Jahren im Mai 2016 starb. Die Frau, die laut Knight eine schwerwiegende Entscheidung traf.

© Getty

So war das damals

Damals, 1996, in Las Vegas, nachdem Schüsse an einer roten Ampel Knights BMW zerfetzt hatten, saß er am Steuer, mit blutendem Kopf, Shakur auf dem Beifahrersitz, viermal in Brust, Arm und Oberschenkel getroffen. Knight lenkte den Wagen in eine Kurve und bretterte ihn in Richtung Las Vegas Boulevard.

© Getty Images

Kritischer Zustand

Zwei Polizisten in der Nähe, die die Schüsse hörten, während sie einem anderen Einsatz nachgingen, riefen über Funk Verstärkung. Das Fahrzeug, das auf zwei zerstörten Reifen fuhr, kam schließlich zum Stehen. Die Polizei forderte sofort medizinische Hilfe an. Im University Medical Center von Nevada wurde Knight mit leichten Verletzungen behandelt und wieder entlassen, während Shakurs Zustand als kritisch eingestuft wurde.

© Photo Press Service/www.photopress.at

"Als ich zu ihm kam, saß Pac aufrecht und redete. Er [angeblich] sagte, 'Nun, schau mal. Erstens, bring mir einen Joint. Um genau zu sein, bring mir zwei Joints.' Und ich sagte: 'Willst du im Krankenhaus rauchen?' Er sagte, ‚Ja, das werde ich.‘"

Danach soll sich Tupacs Zustand verschlechtert haben, auch weil er die Schießerei schlecht verarbeiten konnte. Er soll gefleht haben, dass sein Freund ihm helfe, sein Leben zu beenden. Denn die schlimmste Vorstellung für Tupac war, wieder ins Gefängnis zu müssen. Shakur fürchtete das Gefängnis mehr als den Tod. „Ich sterbe eher, bevor ich zurückkehre“, soll er gesagt haben. Selbstmord kam jedoch nicht in Frage. Knight sagt, Shakur habe geglaubt, dass ihn das vom Himmel fernhalten würde. Also wandte er sich an jemand anderen. Die einzige Person, die so eine Entscheidung treffen konnte.

Und da soll Tupac Mutter, Afeni, ins Spiel kommen. Knight meint: "Sie hat ihm Medikamente gegeben." Weil "sie seine Wünsche respektierte". Kurz darauf kam es zu einem Notfall, eine Innere Blutung wurde lebensgefährlich. Die Ärzte konnten Tupac zurückholen, doch er verstarb am 13. September 1996 mit 25 Jahren.