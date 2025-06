Um 12.000 Euro: Orlando Bloom lässt sein Blut "waschen"

Der Schauspieler hat sich einer umstrittenen Behandlung unterziehen lassen - dabei wird das Blut angeblich von Mikroplastik und Chemikalien befreit.

Wenn die Liebe im Sinkflug ist, sucht man oft Halt woanders – zum Beispiel bei der Gesundheit. Schauspielstar Orlando Bloom (48) gönnte sich nun ein ungewöhnliches Detox-Ritual: In einer Londoner Spezialklinik ließ sich der „Fluch der Karibik“-Held sein Blut reinigen – mittels einer Apherese, bei der angeblich Mikroplastik und Giftstoffe aus dem Blut gefiltert werden.

Ein Foto auf Instagram zeigte Bloom am Tropf, verkabelt mit einer Hightech-Maschine – und dabei durchaus zufrieden wirkend. Der Hollywood-Star schrieb nichts weiter dazu, sein entspannter Gesichtsausdruck ließ aber zumindest eines vermuten: Er glaubt an die Wirkung des kostspieligen Eingriffs.

Bloom zeigte in seiner Instagram-Story, wie die Behandlung ablief. © Instagram

12.000 Euro für ein gutes Gefühl

Die Methode gilt in der klassischen Medizin als umstritten – Studien zu langfristigen Effekten gibt es kaum. Dennoch boomen solche Behandlungen bei Prominenten, die sich jugendliche Frische und mentale Klarheit versprechen. Der Preis? Laut Klinik rund 12.000 Euro pro Sitzung.





Liebes-Aus mit Katy Perry?

Abseits der Klinik-Schlagzeilen sorgt Bloom derzeit auch privat für Gesprächsstoff: Seit Tagen brodeln die Trennungsgerüchte rund um seine langjährige Partnerin Katy Perry (40). Die Sängerin selbst heizte die Spekulationen zuletzt bei einem Konzert in Australien an. Mit einer Packung Tim Tams in der Hand kündigte sie den nächsten Song mit den Worten an: „Dieses Lied handelt von einer Trennung – und dieser Tim Tam hat mich gerettet.“

Ein scherzhafter Kommentar oder ein emotionaler Wink mit dem Zaunpfahl? Insider sind sich laut Page Six sicher: „Es ist aus. Sie warten nur noch, bis ihre Tour vorbei ist, um es offiziell zu machen.“

Ein (einstiges) Traumpaar

Bloom und Perry galten jahrelang als Hollywood-Traumpaar. Nach dem Kennenlernen 2016 folgte 2019 die Verlobung, 2020 kam ihre gemeinsame Tochter Daisy Dove (4) zur Welt. Immer wieder zeigten sich die beiden verliebt und familiär – doch zuletzt wurde es ruhiger um das Paar. Kaum gemeinsame Auftritte, distanzierte Social-Media-Aktivitäten – und nun die ersten Anzeichen für ein mögliches Beziehungsende.

Ob der Apherese-Tropf auch gegen Liebeskummer hilft? Orlando Bloom wird es bald wissen.