Jazz Gitti stürmt mit neuer Rapid Hymne die Charts

„Rapid, was war i ohne di“ Jazz Gitti öffnet ihr grün-weißes Herz und rockt mit neuer Fan-Hymne die iTunes Charts. Schon hoch bis Platz 4. Aktuell der größte Hit des Austropop!

„A Wunda“ sang Jazz Gitti 1991 und legte damit den Startschuss zu ihrer Erfolgskarriere, die ihr Folge u.a. auch einen World Music Award und einen Kult-Einsatz bei „Dancing Stars“ brachte. Jetzt gelingt ihr wieder ein Wunder: Mit der neuen grün-weißen Hymne „Rapid, was war i ohne di“ stürmt Jazz Gitti in den iTunes-Charts bis auf Platz4 hoch. Und ist damit aktuell der höchstplatzierte Austropop-Star. Noch vor Chart-Giganten wie Josh. (Platz11), Pizzera & Jaus (Platz 13) oder Chris Steger (Platz 15).

© Instagram

© Instagram

„Rapid, wos war i ohne di. Du bist der geilste Klub für mi“ singt Jazz Gitti da und lässt damit nicht nur dem Block West die Herzen aufgehen. „Super Lied“, „Das wird die neueste Hymne für Rapid“ oder schon leicht optimistisch: „Der perfekte Song für die Meisterfeier!“ jubeln die Fans auf Instagram.

Martha Margit Butbul, die ihre Liebe zu Rapid schon in einigen witzigen Insta-Videos zeigte („Sensation: Der SK Rapid verpflichtet Jazz Gitti statt Arnautovic“), ließ bereits am Sonntag das Weststadion beben. Mit einem gefeierten Auftritt in der neuen "Rapid Kantin" in der Keißlergasse, direkt gegenüber dem Allianz Stadion. Und wenn der Chart-Hype so weitergeht, dann wird sie wohl bald im Stadion singen.