Rapid und Austria zittern vor Derby um ihre Top-Spieler

Am Sonntag steht das große Wiener Derby auf dem Programm. Tabellenführer Rapid empfängt die Austria in Hütteldorf. Beide Teams müssen aber um verletzte Top-Spieler zittern.

Bei den Veilchen könnte Abwehrchef Aleks Dragovic fehlen: Der 100-fache ÖFB-Teamspieler zog sich beim 3:2 gegen Ried gleich zwei Zerrungen zu. Der 34-Jährige könnte aber auf die Zähne beißen und gegen den Erz-Rivalen auflaufen.

Dahl droht lange Pause

Bei Rapid hingegen sieht es nicht so rosig aus. Flügelflitzer Petter Nosa Dahl droht eine längere Pause. Er kurierte während der Länderspielpause eine Muskelverletzung aus, die wurde aber im Training wieder akut - der Norweger ist für das Derby also kein Thema.

Hoffnung besteht bei zwei absoluten grün-weißen Leistungsträgern. Abwehrchef Serge-Philippe Raux-Yao hat gegen den GAK einen Schlag auf den Kopf bekommen. Sollte es sich um keine Gehirnerschütterung handeln, dann kann der Franzose wieder ins Training einsteigen.

Muss Stöger improvisieren?

Rechtsverteidiger Bendeguz Bolla blockte im Training einen Schuss mit dem Knöchel, seitdem hat er Schmerzen. Bei Rapid wird auf die MRT-Ergebnisse gewartet.

Ausgerechnet Bollas Backup Furkan Demir ist aber ebenso angeschlagen, er bekam gegen den GAK einen Schlag auf den Oberschenkel. Sollten beide Rechtsverteidiger ausfallen, muss Trainer Peter Stöger improvisieren.