Kaulitz-Brüder bringen eigenes Getränk auf den Markt

Hamburg – Ausnahmezustand in der Hafencity! Hunderte Fans warteten am Donnerstag auf Bill und Tom Kaulitz. Gemeinsam mit Bandkollege Georg Listing präsentierten die Tokio-Hotel-Stars ihren neuen Tequila „Kaa Dos“ – und verwandelten das Luxuskaufhaus Breuninger in einen Fan-Hotspot.
Rund 600 Fans versammelten sich laut Hamburger Abendblatt vor dem Breuninger, um die Kult-Zwillinge und ihren Bandkollegen zu sehen. In ihrer Instagram-Story kündigten Bill und Tom bereits die Aktion an: „Wir sind auf dem Weg ins Breuninger. Wir launchen jetzt unseren Tequila, kommt vorbei, wenn ihr probieren wollt!“
Lange Suche nach perfektem Tequila
Der Launch von „Kaa Dos“ ist für die Musiker ein Herzensprojekt. Wer die aktuelle Staffel von „Kaulitz & Kaulitz“ verfolgt, kennt die lange Suche nach dem perfekten Tequila. Auch im Podcast „Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood“ hatten die Brüder regelmäßig Updates zum Produktionsprozess gegeben.
Fan-Ansturm auf die Kaulitz-Brüder
Im Breuninger nahmen sich Bill, Tom und Georg viel Zeit für ihre Fans: Selfies, Autogramme und kurze Gespräche inklusive. Danach folgte ein exklusives Event für geladene Gäste, bei dem der neue Tequila offiziell vorgestellt und natürlich verkostet wurde.
Laut Hamburger Abendblatt wurden die drei Musiker dabei den ganzen Abend von einer Kamera begleitet – ein klarer Hinweis darauf, dass der Hamburg-Besuch in der nächsten Staffel von „Kaulitz & Kaulitz“ auftauchen könnte.
Bill und Tom erklärten außerdem, wie besonders Hamburg für sie sei. „Hamburg ist ein Stück Heimat für uns“, so Bill. Auch Tom schwärmte: „Hamburg ist eine meiner Lieblingsstädte. Wir sind immer wieder gerne zu Gast. Unsere Mutter lebt in der Nähe und wir haben Freunde hier.“