Horror-Film „Conjuring“ lässt jetzt „Manitu“ zittern
Kino-Beben

Horror-Film „Conjuring“ lässt jetzt „Manitu“ zittern

Von
08.09.25, 10:41
Platz 1 in den USA und Platz 1 in Deutschland. Der Horror-Film “Conjuring 4: Das letzte Kapitel“ sorgt für ein neues Kino-Wunder und stürzt in Deutschland sogar „Das Kanu des Manitu“ vom Thron.  

83 Millionen Dollar Kassa am Startwochenende in den USA. Der Horror-Film “Conjuring 4: Das letzte Kapitel“ lässt die Box Office erzittern. Um über 30 Millionen mehr als prognostiziert und somit der drittbeste Start eines Horror-Schockers nach den Stephen-King-Klassikern „Es“ (123,4 Millionen, 2017) und „Es: Kapitel 2“ (91 Millionen, 2019).

Dazu fuhren Patrick Wilson und Vera Farmiga, die erneut die Hauptrollen der Dämonologen Ed und Lorraine Warren übernehmen, damit den besten Kinostart des seit 2013 laufenden und brtrits über 2,4 Milliarden Dollar lukrierenden Conjuring-Universums ein. Der bisherige Spitzenreiter war „The Nun, das 2018 in den USA mit 53,8 Millionen Dollar Kassa loslegte.

„Das letzte Kapitel“ gewährt einmal mehr einen packenden Einblick in das auf wahren Begebenheiten basierende "Conjuring"-Filmuniversum. Vera Farmiga und Patrick Wilson schlüpfen vier Jahre nach „Im Bann des Teufels für einen letzten Fall in die Rollen der legendären paranormalen Ermittler – und bekommen es u.a. mit den Visionen ihrer zuerst totgeborenen Tochter Judy (Mia Tomlinson) und einem mysteriösen Zauberspiegel zu tun.

Spannend: in Deutschland hat „Conjuring“ damit letztes Wochenende mit 345.000 verkauften Kino-Tickets sogar „Das Kanu des Manitu“ (340.000 verkaufte Tickets) ausgebremst und völlig überraschend die Spitze der Kino-Charts erobert. Auch in Österreich, wo die Zahlen erst später ausgehoben werden, lässt „Conjuring 4: Das letzte Kapitel“ jetzt „Manitu“ zittern.

