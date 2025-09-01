„Manitu“ ist erfolgreichster Film des Jahres

Schon über 500.000 Kino-Besucher! „Das Kanu des Manitu“ paddelt weiter auf Erfolgs-Kurs.

Über 500.000 Kinobesucher in Österreich in nur 14 Tagen! „Das Kanu des Manitu“, die heißersehnte Fortsetzung des 2001er Lachschlagers „Der Schuh des Manitu“ ist bereits jetzt der erfolgreichste Film des Jahres! Michael Bully Herbig weist damit auch internationale Blockbuster wie „Lilo& Stitch“ (422.000) oder „Ein Minecraft Film“ (410.000) in die Schranken. Für Regisseur Bully Herbig ist es bereits der sechste Film, der direkt an die Spitze der Kinocharts stürmt. Ihm gelang mit dem zweiten „Manitu“-Film nicht nur der erfolgreichste Start eines deutschsprachigen Films seit 2017, sondern zugleich auch der besucherstärkste Filmstart seit Beginn der COVID-19-Pandemie.

© Constantin Film

© Constantin Film

In Deutschland, wo am Wochenende wieder über 550.000 Fans in die Kinos stürmten, hält „Das Kanu des Manitu“ bereits bei rund 2,66 Millionen Besuchern. Die 3-Millionen-Grenze dürfte bereits am nächsten Wochenende fallen.

© Constantin Film

Trauriger indes die aktuellen Zahlen in den USA: Da sicherte sich der Horror-Film „Weapons“ mit nur 10,2 Millionen Dollar Kassa Platz 1 der Kinocharts. Die schwächste Kinowoche des Jahres.