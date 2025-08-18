Alles zu oe24VIP
"Kanu des Manitu" stürmt Kino-Charts trotz Hitzewelle
"Kanu des Manitu" stürmt Kino-Charts trotz Hitzewelle

18.08.25, 12:19
„Das Kanu des Manitu“ startet fulminant in Österreich: Mit über 166.000 Besucherinnen und Besuchern am ersten Wochenende erobert der Film die Spitze der heimischen Kinocharts und feiert den erfolgreichsten deutschsprachigen Kinostart seit 2017. 

Der Kinostart von „Das Kanu des Manitu“ hat in Österreich einen Rekord verzeichnet. Der Film erreichte mit über 166.000 Besucherinnen und Besuchern am Startwochenende die Spitzenposition der heimischen Kinocharts. Damit gelang nicht nur der erfolgreichste Start eines deutschsprachigen Films seit 2017, sondern zugleich auch der besucherstärkste Filmstart seit Beginn der COVID-19-Pandemie.

Produziert wurde der Film von herbX film in Koproduktion mit Constantin Film und mit Unterstützung von RTL, FFF, FFA und DFFF. In Österreich wurde der Kinostart zusätzlich durch das Programm Kreatives Europa der Europäischen Union kofinanziert.

Die Regie führte Michael Bully Herbig, der auch gemeinsam mit Christian Tramitz und Rick Kavanian das Drehbuch schrieb. Neben Herbig, Tramitz und Kavanian gehören unter anderem Jasmin Schwiers, Jessica Schwarz, Friedrich Mücke, Daniel Zillmann, Tutty Tran, Tobias van Dieken, Pit Bukowski, Akeem van Flodrop, Merlin Sandmeyer sowie Sky du Mont zum Ensemble. Letzterer verkündete bei der Weltpremiere auch gleich seinen Abschied aus der Filmbranche. 

"Kanu des Manitu"-Premiere

Mit diesem Ergebnis setzt „Das Kanu des Manitu“ einen starken Akzent in der aktuellen Kinosaison und knüpft an die Erfolgsgeschichte seines Vorgängers an.

