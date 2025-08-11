Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Österreichs Wirtschaft
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
  3. Kino
Jackie Chan: Ehrenoscar
© Reuters

Filmlegende

"Sind keine Filmemacher": Jackie Chan schießt gegen das Kino

11.08.25, 18:12
Teilen

Der Zustand des modernen Kinos spaltet die Filmfans. Jetzt hat sich Jackie Chan dazu geäußert.

Die Filmlegende Jackie Chan kritisiert beim Locarno Film Festival das moderne Kino. Er wurde dort gefragt, was die größte Veränderung in der Industrie in den letzten Jahrzehnten war.

Der Action-Star antwortete darauf: "Ich finde die alten Filme besser als die heutigen." Laut Jackie Chan gibt es vor allem ein großes Problem: das gute alte Geld.

"Keine Filmemacher, sondern Geschäftsleute"

Er erklärt: "Viele große Studios sind heute keine Filmemacher, sondern Geschäftsleute. Sie investieren 40 Millionen und denken: „Wie bekomme ich das wieder rein?“ Und das ist nicht möglich. Es ist heutzutage sehr schwierig, einen guten Film zu machen."

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden