"Sind keine Filmemacher": Jackie Chan schießt gegen das Kino

Der Zustand des modernen Kinos spaltet die Filmfans. Jetzt hat sich Jackie Chan dazu geäußert.

Die Filmlegende Jackie Chan kritisiert beim Locarno Film Festival das moderne Kino. Er wurde dort gefragt, was die größte Veränderung in der Industrie in den letzten Jahrzehnten war.

Der Action-Star antwortete darauf: "Ich finde die alten Filme besser als die heutigen." Laut Jackie Chan gibt es vor allem ein großes Problem: das gute alte Geld.

"Keine Filmemacher, sondern Geschäftsleute"

Er erklärt: "Viele große Studios sind heute keine Filmemacher, sondern Geschäftsleute. Sie investieren 40 Millionen und denken: „Wie bekomme ich das wieder rein?“ Und das ist nicht möglich. Es ist heutzutage sehr schwierig, einen guten Film zu machen."