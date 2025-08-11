Mega-Netflix-Deal für Harry und Meghan

Zusätzlich zur zweiten Staffel von "With Love, Meghan" – die noch in diesem Monat erscheint – wird es auch eine "Holiday Celebration"-Spezialfolge im Dezember geben.

Herzogin Meghan und Prinz Harry haben ihren Vertrag mit Netflix verlängert, wie mehrere britische Medien berichten. Der neue, mehrjährige "First-Look"-Deal umfasst Film- und TV-Projekte in Zusammenarbeit mit "Archewell Productions". Ihr erster Netflix-Vertrag aus dem Jahr 2020 hatte Berichten zufolge einen Wert von über 100 Millionen Dollar. Meghan betonte, sie wolle die Partnerschaft ausweiten, um Inhalte zu schaffen, die weltweit Anklang finden.

Zusätzlich zur zweiten Staffel von "With Love, Meghan" – die noch in diesem Monat erscheint – wird es im Dezember auch eine weihnachtliche "Holiday Celebration"-Spezialfolge geben, die in Montecito spielt. Zudem erscheint der Kurzfilm "Masaka Kids, A Rhythm Within" über die HIV/Aids-Krise in Ugandas Region Masaka – ein Thema, das an Prinzessin Dianas Engagement erinnert. Weitere Projekte sind in Arbeit, darunter eine Romanverfilmung von Carley Fortunes "Meet Me At The Lake".

Schwache Quoten

Trotz neuer Formate leidet "With Love, Meghan" unter schwachen Quoten, wie "The Sun" berichtet: Die Show belegte nur Platz 383 im Netflix-Engagement-Report, Kritiker bezeichneten die Sendung als oberflächlich. Noch schlechter lief Harrys Doku "Polo" mit nur 500.000 Aufrufen weltweit. Dennoch lobte Netflix die globale Reichweite und den Einfluss des Paares.

Parallel wurde bekannt, dass Harry seine Schirmherrschaft bei Sentebale niedergelegt hat, einer von ihm mitgegründeten Wohltätigkeitsorganisation in Afrika, die junge Menschen mit HIV/Aids unterstützt. Hintergrund sind Mobbingvorwürfe gegen die Vorsitzende des Vorstands. Harry will sein Engagement in anderer Form fortsetzen.

Kritik am Unterhaltungswert der Projekte

Obwohl die Kritik am Unterhaltungswert der Projekte anhält und Meghans Podcast bei Spotify aus den Charts fiel, setzt Netflix weiter auf die Sussexes. Netflix-CEO Ted Sarandos unterstützt die Fortführung der Zusammenarbeit ausdrücklich.