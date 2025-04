× “The Accountant 2”: Comeback für Ben Affleck als autistischer Killer

Pech in der Liebe, Glück im (Schau-)Spiel. Ben Affleck, der Ex von Jennifer Lopez, liefert mit “The Accountant 2” den Action-Hit der Woche.

2016 lieferte Ben Affleck mit dem Action-Thriller „The Accountant” einen seiner besten Filme. 155 Millionen Dollar Kassa und Dauerbrenner auf den Streaming-Diensten Jetzt, nach dem Scheidungs-Drama mit Jennifer Lopez, kehrt er in die Titelrolle eines autistischen Mathe-Genies, der die Bilanzen von Drogenkartellen, terroristischen Netzwerken und Mafiaorganisationen frisierte und dabei zur Kampfmaschine avancierte, zurück.

© warnerbros ×

© warnerbros ×

Als der alte Weggefährte Raymond King (J. K. Simmons) in einer Bingo-Bar erschossen wird und eine kryptische Nachricht hinterlässt, in der es heißt, man solle „den Accountant finden“, ist Christina Wolff (Affleck) gezwungen, sich des Falls, in dem es unter anderem auch um Menschenhandel geht. anzunehmen. Bald erkennt er, dass drastische Schritte unumgänglich sind. Er holt seinen gleichermaßen entfremdeten wie hochgefährlichen Bruder Brax (Jon Bernthal) zur Unterstützung ins Boot. Zusammen mit Marybeth Medina (Cynthia Addai-Robinson), der stellvertretenden Direktorin des US-Finanzministeriums, decken sie eine tödliche Verschwörung auf. Dabei geraten sie ins Visier eines skrupellosen Killer-Netzwerks, das alles daransetzt, seine Geheimnisse zu bewahren.

© warnerbros ×

© warnerbros ×

Mit schnödem Finanzkrimi hat auch die actionreiche Fortsetzung „The Accountant 2“ nichts gemein. Denn Wolff kann nicht nur nach Belieben mit Zahlen jonglieren, von seinem Vater mit Militär-Hintergrund wurde er seit frühester Jugend zu einer potenziellen Killermaschine gedrillt. Ein dritten Film ist von Regisseur Gavin O’Connor bereits angedacht.