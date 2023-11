"Tribute von Panem": Jetzt kommt die Vorgeschichte ins Kino

Neuer Kino-Hit "Die Tribute von Panem: The Ballad of Songbirds and Snakes " erzählt ab Donnerstag die Jugend von Panem-Diktator Coriolanus Snow.

Von 2012 bis 2015 sorgten die vier "Tribute von Panem" Filme für einen Megahype: In Summe fast 3 Milliarden Dollar Kasse, über 100 Millionen verkaufte Bücher (mehr als Harry Potter!) 61 relevante Preise und ein neuer Karriere-Boost für Jennifer Lawrence in der Rolle der Rebellin Katniss Everdeen, die sich auch gegen Präsident Coriolanus Snow behauptet. Jetzt kommt die spannende, bereits 2020 als Buch veröffentlichte Vorgeschichte ins Kino. Ab Donnerstag erzählt "The Ballad of Songbirds" and Snakes die Jugendzeit von Snow dem späteren Diktator. Der Film setzt 64 Jahre vor dem ersten Teil an.

Coriolanus (Tom Blyth) ist die letzte Hoffnung für seine einst stolze Familie Snow, die in Ungnade gefallen ist. Geplagt von Hunger und Armut meldet er sich nach dem Tod seiner Eltern zu den 10. Hungerspielen, bekommt dabei Lucy Gray (Rachel Zegler) zugelost. Aus der Zwangs-Partnerschaft wird eine zarte Liebe. Platz 1 der Bestseller-Listen. Und nun auch am Sprung zur Spitze der Kino-Charts.

Auch dank einer Starbesetzung. In Nebenrollen sind u.a. Viola Davis als Spielleiterin Dr. Volumnia Gau, Jason Schwartzman als Moderator der Hungerspeile oder Peter Dinklage als Dekan Casca Highbottom dabei. Sie alle und auch Pop-Queen Olivia Rodrigo, die mit „Can't Catch Me Now“ den Chart-verdächtigen Soundtrack Hit liefert, feierte den neuen Blockbuster am Montag mit einem Fan-Event in Los Angeles.