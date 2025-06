× 80 TV-Übertragungen - Die ORF Kultur Pläne für den Sommer

Der ORF hat wieder rund 500 Stunden Kulturprogramm in seinen Kanälen vorgesehen - ORF-Generaldirektor Weißmann will Marke von fünf Millionen Zuschauern knacken

Dem ORF steht ein heißer Sommer bevor - nicht nur wegen der Temperaturen und der heißlaufenden Planungen für den Eurovision Song Contest (ESC), sondern auch der Programmfülle, die man traditionell von den zahlreichen Kulturstätten des Landes in die Haushalte bringt. 500 Stunden Kulturprogramm erwartet das Wohnzimmerpublikum im Radio und TV. Entsprechend prominent war auch die kulturelle Führungsriege bei der Präsentation der Vorhaben am Dienstag im Theatermuseum.

Philharmoniker gestalten den Auftakt

Den Einsatz für den Kultursommer geben heuer die Wiener Philharmoniker im Schönbrunner Schlosspark mit dem Sommernachtskonzert, das am 13. Juni zeitversetzt in ORF 2 übertragen wird. Es folgen 80 Fernsehübertragungen und Bühnenproduktionen, um sich die heißen Monate in den möglichst gut gekühlten heimischen vier Wänden aufzupeppen. Wer auf visuelle Reize lieber verzichtet, für den sind gut 150 Radioübertragungen von über 30 Festivals aus Österreich vorgesehen.

Das bunte Spektrum reicht hier von der Sommernachtsgala aus Grafenegg (zeitversetzt am 20. Juni in ORF 2) über das Praterpicknick der Wiener Symphoniker (27. Juni), erstmals vom neuen Staatsopern-Air des Hauses am Ring im Burggarten zum Saisonauftakt (7. September) bis hin zum Konzert "Stars in Gars" der Oper Burg Gars (10. August). Und am 27. Juli feiert ORF III den am 16. August nahenden 65. Geburtstag von Franz Welser-Möst.

Salzburg und Bregenz mit von der Partie

Von den Salzburger Festspielen zeigt man etwa den "Jedermann" aus dem Vorjahr (26. Juli), Händels "Giulio Cesare in Egitto" (8. August in ORF 2, 2. August in 3sat) und Donizettis "Maria Stuarda" (1. August). Und nicht zuletzt feiert man mit der "Traviata" in der legendären Besetzung von Anna Netrebko und Rolando Villazon aus 2005 (25. August) auch einen Klassiker aus Salzburg.

Die Kollegen in Bregenz, heuer erstmals unter Leitung von Lilli Paasikivi, präsentieren indes am 16. Juli die Hausproduktion "Oedipe von George Enescu. Nicht zuletzt werden aber auch kleinere Klassikevents mit nationaler Aufmerksamkeit bedacht, wenn etwa "Klassik am Traunsee" (16. Juli), "Holst und Williams von der Styriarte" (11. Juli), Elīna Garančas "Klassik in den Alpen" (13. Juli) oder Lehárs "Giuditta" aus der Sommerarena Baden (3. August) auf die Bildschirme kommen.

Programm auch abseits der Klassik

Und schließlich sollen auch jene, die mit Klassik so gar nichts am Hut haben, auf ihre Kosten kommen, wenn das Donauinselfest von 20. bis 22. Juni übertragen wird, von 27. bis 29. Juni das Woodstock der Blasmusik aus Ort im Innkreis oder von 25. bis 29. Juni das Wettlesen um den Bachmannpreis aus Klagenfurt. Nicht zuletzt als Vorgeschmack auf das Wiener ImPulsTanz-Festival hat man am 7. Juli eine "Lange Nacht des Tanzes" vorgesehen. Und bei den zahlreichen Programmpunkten des ORF III Kabarettsommers werden von 30. Juni bis 25. August die Genregrößen das Fernsehpublikum zum Lachen bringen.

"Es ist einfach die DNA des ORF", hob Generaldirektor Roland Weißmann die Bedeutung der Kulturberichterstattung für das Medienhaus heraus und griff im ESC-Modus gleich zu einer Metapher: "Kultursommer 12 Points." Nach 4,9 Millionen Zuschauern im Vorjahr wolle man heuer die Fünf-Millionen-Marke knacken.